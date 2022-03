El martes a la tarde, comenzó a trascender el hecho. A tal punto que no faltó el contacto entre el secretario de la Liga de las Colonias Agrarias, Dr Marcelo Volpi Venegoni, con directivos de Bella Unión. Todo a partir de una situación planteada: jugadores de la selección de Artigas que habrían alistado ante Bella Unión en la última fecha del Campeonato Regional Litoral Norte, sin el correspondiente carné de habilitación. A tal punto que en esa noche de martes, desde la Liga Regional de Bella Unión se manejó la chance de la presunta irregularidad y como consecuencia el reclamo de puntos.



Fueron horas de rastreo informativo y sobre todo en el formulario del partido. El hecho es que algunos jugadores que son parte de la selección de Artigas, reportan un documento que los habilita para jugar en partidos organizados en este caso por la Organización del Fútbol del Interior.Cierto es que al desnudo quedó un hecho no menor y manejado en su momento: CINCO FUTBOLISTAS SIN EL CARNÉ HABILITANTE DE OFI. Pero igualmente con aval a la hora de integrar el seleccionado artiguense.Sobre el mediodía de la víspera, el propio Dr Marcelo Volpi esclareció a EL PUEBLO la realidad creada, aludiendo al delegado Javier Da Col, quien se asesoró al respecto. Por lo tanto ya raíz de ello, los dirigentes de Bella Unión en la noche del martes resolvieron no encarar denuncia alguna.Al decir del secretario de la Liga de las Colonias Agrarias, «el reclamo quedó descartado; era nuestra última posibilidad. No puedo decir lo contrario, en cuanto a que se había planteado una ilusión»Si la situación hubiese sido otra, Artigas resignaba los puntos y avanzaba Liga Agraria. Por lo demás, en esa tarde-noche del martes, tanto jugadores como integrantes del Cuerpo Técnico, fueron sabiendo de las gestiones en curso y de la opción que estaba planteada.