EL PUEBLO presenta la entrevista escrita más larga del mundo. Parte 38 con Salomón Reyes

¿Hacer el ridículo o reírse de uno mismo?: Salomón nos responde



El tema al que nos convoca hoy Salomón Reyes tiene que ver con hacer el ridículo… una situación por la que ningún ser humano quiere pasar o el hecho de tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos. “Yo he hecho muchas cosas en mi vida pero creo que lo mejor que me sale es hacer el ridículo” – nos dice Reyes con su natural desparpajo.

Salomón entiende que atravesar por esta situación lo ha puesto a él “en un estado de felicidad muy difícil de explicar…. “Primeramente porque quedamos al límite de la vergüenza. El ser humano se enfrenta a algo por lo cual no quiere ser reconocido… sin embargo el ridículo bien entendido es una estrategia liberadora que nos sirve para ser felices y entender a la propia naturaleza humana” – asevera.



– ¿Cómo ha sido su experiencia en el campo de la ridiculez humana?

-“Tengo un pariente cercano que nunca se animó a reírse de sí mismo ni a aceptar sus propios errores… sentirse algo ridículo o quedar en ridículo. Si lo hubiera vivido desde otra postura es posible que se hubiera ahorrado muchas burlas y escarnio social.

Creo que todos los seres humanos deberíamos experimentar una dosis de ridiculez y hacer cosas que los demás no se atreven y parecen fuera de lugar… porque provocan mucha felicidad y sobre todo liberación.

Solemos ir por la vida muy apretados, oprimidos… pensando en controlar nuestras emociones para que todo nos salga bien.

Lejos de deprimirnos por equivocarnos en algo que resultó raro o chistoso, tenemos que reírnos”.

– ¿Qué beneficios nos aporta?

-”Nos ayuda a equilibrar nuestras nuestras sentimientos… sería algo así como el equilibrador de nuestros estados anímicos.

Voy a compartir una anécdota que me pasó hace pocos días… me contactó una persona para que fuera a un evento privado a contar chistes, disfrazado de Mario Silva. Ese pedido me desconcertó; por un lado porque nunca me he dedicado a contar chistes y por otra parte por el artista popular y famoso que acaba de morir hace poco tiempo.

No podía dar crédito a tal petición…yo no conozco su música ni soy fan del ritmo tropical, pero entendí que por respeto a su reciente desaparición física no podía aceptar esa propuesta. Sin ser grosero ni maleducado, dije que no”.



-¿Ha vivido situaciones similares?

– “Me ha sucedido muchas veces como por ejemplo a principios del año me contrataron para que hiciera de juez de paz en una boda. Así que para caracterizar al personaje me puse a investigar acerca del rol de los jueces de paz y me preparé algunos chistes

Fue una experiencia magnífica poder compartir instancias de humor con esa pareja preciosa de Montevideo.

Otro suceso me pasó hace mucho tiempo, a propósito de un deber sobre la comunidad Mapuche que tuvo que hacer mi hija recientemente.

En el marco de un Encuentro de Culturas, llevamos unos mapuches a México y anduvieron recorriendo varios lugares y sacándose fotos.

Un día en medio de una cena donde compartimos algunos tragos me confesaron que no eran mapuches originales… me quedé sorprendido pero entendí que había que dejar las cosas como estaban y lo cierto es que la situación fue muy divertida. Creo que es positivo de vez en cuando hacer el ridículo y luego reírnos de nosotros mismos”.