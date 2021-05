EL PUEBLO presenta la entrevista escrita más larga del mundo Parte 20 con Salomón Reyes

2021 – 2022

Colombia… un país donde vivió muy lindas experiencias y momentos de extrema violencia

Salomón Reyes es un artista e intrépido profesional que ha vivido circunstancias intensa y adrenalínicas, no solamente en su tierra de origen sino a lo largo y ancho de sus viajes por distintas partes del mundo, Tuvo la oportunidad de dirigir varios festivales de teatro en Colombia.

“Colombia para mí es un lugar especialmente entrañable he vivido muchas cosas y muy lindas experiencias y también algunas difíciles que les voy a contar pero básicamente Colombia para mí representa un país hermano un donde pasan cosas relevantes a nivel cultural creativo. Quizás sea el país más teatral de toda Latinoamérica.

Es muy muy interesante… en todas las ciudades en todos los pueblos hay festivales de teatro y movidas artísticas”.

No obstante Salomón vivió en carne propia la cara violenta de un país que tiene un historial de belicosidad a nivel político, social, económico y religioso.





Salomón guarda memorables recuerdos de la tierra colombiana, puesto que en San Andrés Islas que es una isla en el en el Atlántico le declaró el amor a su esposa y allí comenzó la formación de su familia uruguayo – mexicana.

– ¿Qué experiencias pudo vivir allí?

“He emprendido proyectos en diferentes ciudades de Colombia, como por ejemplo en Bogotá. En e marco de una gira estuve presentando espectáculos infantiles en Ibagué que es una ciudad cercana a Bogotá.

Hace dos años atrás presentó una obra de mi autoría intitulada El expendedor de lágrimas.

Cali es otra ciudad a la que estoy muy ligado, tengo allí muchos amigos artistas teatristas.

Mi hija con apenas ocho meses de nacida tuvo dengue mientras yo estaba montando un espectáculo.

Fueron momentos muy complicados y estuvo hospitalizada durante varios días hasta que milagrosamente se recuperó. Lo cierto es que estuve al borde de la muerte… imagínense ustedes lo que significa Cali para mí.

En la actualidad es el centro de las protestas,..la gente está saliendo a la calle a protestar en contra el gobierno y muchos de los disidentes son jóvenes y son artistas.

Colombia es el único país que me ha deportado…

Hace algunos años estabámos de viaje y visitamos varios países. Estábamos en la frontera con Ecuador e íbamos hacia la frontera norteña de Colombia.

Pero como pasamos por un lugar que en esa época estaba la guerrilla de las FARC había zonas de conflicto donde había que tener mucho cuidado.

Entonces viajamos de Ecuador hacia Bogotá por una parte selvática y cuando cruzamos no encontramos con la oficina para sellar los pasaportes… como ni había nadie continuamos el viaje.

Entramos a Colombia de forma ilegal, aunque no era nuestra intención. Cuando llegamos a Bogotá quisimos legalizar nuestra entrada y nos dijeron que que ya estamos en falta y que teníamos que hacernos cargo… pagar una multa o de lo contrario nos deportarían.

El valor de la misma era mayor a un boleto de avión y no teníamos los recursos necesarios, así que aceptamos que nos reportaran.

Todavía faltaban varios días para para que llegará el vuelo de salida a México así que nos dedicamos a dar unas vueltas por Bogotá.

Entramos a supermercado más y no tengo bien en claro cómo sucedió, pero de una de las góndolas se cayó una botella de licor y se rompió.

Para evitar problemas fuimos y dimos el aviso. La encargada del supermercado se puso furiosa y como se dio cuenta que éramos extranjeros dijo cosas terribles.. que los mexicanos éramos unos delincuentes.

Yo no daba crédito a lo que estaba oyendo, teniendo en cuenta que no habíamos hecho nada a propósito”.

¿Qué sucedió después?

-”Al rato llegó la policía y me detuvieron. Me llevaron a una caseta de vigilancia y comenzaron a maltratarme

En Colombia a la policía se los llama tombos. Me empezaron a golpear y me pidieron la cédula… en México no tenemos… entonces me dijeron que en mi país andaban como animales, golpeándome el pecho con la mano abierta para no dejarme marcas.

Yo me burlaba un poco de él, diciéndole que me golpeaba de esa forma para que los demás no se dueran cuenta.

Si hubieran accedido a la información en la computadora, se enterarían que

que acabábamos de ser deportados.

Mis amigos fueron al hotel a dónde estábamos alojados a buscar mis documentos.

Les entregué el pasaporte que confirmaba que era extranjero, empero allí ni figuraba nada de la deportación.

Mis amigos estaban afuera presionando para que me soltaran pues no había hecho nada.

Los policías sabían que se podía venir un problema diplomático, si me quejaba ante la embajada.

Finalmente me liberaron… debo decir que la policía colombiana está muy acostumbrada al tema de la represión por varias razones”.