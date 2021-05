El Pueblo en la Junta: Momento emotivo en la Junta Departamental al recibir a CRYSOL para recordar a los uruguayos desaparecidos en la dictadura

Además: Se aprobó proyecto de construcción de edificio en Artigas y 18 de Julio

Sesionó anoche la Junta Departamental de Salto, donde por lo especial de la fecha, donde tendría que haberse realizado la 26° Marcha del Silencio en recuerdo de los 197 uruguayos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985), y que por segundo año consecutivo debió suspenderse por la pandemia que padece nuestro país, el Legislativo local recibió a las representantes de CRYSOL Edith Castillo, Ingrid Urroz y Ali Grisolia. Tras lo cual, la Junta retomó su trabajo aprobando por unanimidad siete proyectos de Decreto y Resolución en tiempo récord, entre los que se encontraba la autorización a la Intendencia para la construcción del edificio en la esquina de Artigas y 18 de Julio.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Por otro lado, EL PUEBLO pudo saber que el Ejecutivo Municipal presentó ante la Bancada de Ediles y la Mesa Política del Frente Amplio (FA) su proyecto de Presupuesto. Hay plazo constitucional hasta el 26 de mayo para que la Intendencia ingrese a la Junta dicho proyecto. Para conocer detalles del mismo, EL PUEBLO dialogó con la edil Marcela da Col.

– ¿Ya fue presentado a la Bancada de Ediles del FA el proyecto de Presupuesto de la Intendencia de Salto?

– Sí, así es. El día sábado además tuvimos una reunión con la Mesa Política del FA, recibimos la información del Ejecutivo y tuvimos allí un primer intercambio. La propuesta de Presupuesto que alcanza el Ejecutivo tiene 118 artículos más los anexos. Es un proyecto que plantea un presupuesto austero, ajustado a la realidad que tenemos, que tiene que ver con la merma de ingresos que ha habido y que seguramente se seguirá manteniendo porque las secuelas de la crisis económica perdurarán en el tiempo. Por lo tanto, el gobierno departamental tiene que establecer un presupuesto que realmente pueda cumplir. Hay un compromiso de mantener los servicios básicos que tiene hacia la ciudadanía, y que tiene que ver con la recolección, el alumbrado, el mantenimiento de calles y también con el ómnibus.

A nuestro entender, hay grandes fortalezas en este Presupuesto. Tenemos que tener claro de dónde partimos, porque hay que recordar que esta administración hace diez años que se viene manejando con el mismo Presupuesto porque en el período anterior no se votó un Presupuesto propio, por lo que tiene muchas cosas para aggionar. Incorpora además en el Presupuesto $ 800 millones que tiene que ver con el déficit que se arrastra desde el 2015 debido a la deuda, y esto no lo podemos negar, es de dominio público, la deuda que viene de la administración Coutinho, y el Fideicomiso Daymán, que si no fuera por eso serían $ 800 millones menos o bien $ 800 millones que se podrían destinar a servicios públicos.

– ¿Qué se prevé para el organigrama de la intendencia?

– Hay un compromiso en la reorganización del organigrama, donde se aprecia una reducción de las Direcciones, o sea que allí está demostrada la austeridad. Luego, dentro de las fortalezas que tiene este proyecto, está el relacionamiento laboral, el tener en cuenta a los trabajadores y las reivindicaciones, en este caso del sindicato de ADEOMS, que es quien representa a los trabajadores municipales. Otra de las grandes fortalezas que tiene para nosotros es el Presupuesto Participativo.

Después tiene cosas a señalar que son muy importantes. Por ejemplo, el Fondo de Emergencias. Debemos recordar que Salto suele sufrir duros impactos de las inclemencias climáticas, como inundación y granizadas. Y en lo que tiene que ver el coronavirus, la Intendencia de Salto perdió $ 350 millones el año pasado por la no percepción de ingresos y aparte por los apoyos dados. Otra fortaleza que tiene es el Plan de Invierno, que es la prolongación del Refugio, que nos parece de recibo, porque justamente uno de los temas que estuvo en el tapete en estos días es el retraso que tenemos en la reapertura del Refugio (para personas en situación de calle). A esto ahora se incorpora lo de la alimentación por comedores municipales que no estaba previsto antes. Como verá, hay muchos aspectos políticos que tienen que ver con el aporte a la sociedad, que a nosotros nos parece muy justos. Y claro, todo esto estará para la discusión de todos los ediles de todas las Bancadas.

– ¿Una vez que ingrese el Presupuesto a la Junta Departamental tendrá un plazo de cuatro meses para su discusión y aprobación?

– Es así, el plazo máximo es de 120 días. Nosotros esperamos, de todas maneras, poder resolverlo antes, por las necesidades que tiene el departamento y para que el Ejecutivo pueda contar con su Presupuesto y disponer de él. De todas maneras, lo haremos como siempre, con la responsabilidad que hemos asumido, si bien hablo en nombre de la Bancada del FA, me consta que también desde las otras Bancadas, con estudio y con debate desean colaborar, porque este Presupuesto es para toda la población de Salto, es para todos nosotros.