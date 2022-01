EL PUEBLO con Martina Meirelles Girard : Miss Salto 2022

Con la belleza heredada de su abuela Nilza Leal y su madre Leticia Girard, Martina Meirelles Girard (15) es la flamante reina Miss Salto 2022, evento que se llevó a cabo el pasado domingo en el complejo Ayuí , el escenario perfecto para que más de una decena de jovencitas elegidas entre un número importante de postulantes, aspiraran al reinado a fin de representar a nuestro departamento.

En ameno diálogo con nuestra redacción, Martina relató su experiencia, dejando en claro también que su madre Leticia y su tía Evangelina Lechini – modelos profesionales y ganadoras de varios certámenes nacionales e internacionales – han sido su modelo a seguir, su fuente de inspiración y sus principales maestras.

Martina Meirelles ha cumplido un sueño largamente acariciado y va por más, porque dentro de sus planes está seguir la carrera del modelaje.

Martina Meirelles es la mayor de cuatro hermanos; Paulina (11), Juan Cruz (2) y Mía (1).

Mientras celebra junto a su querida familia estos días su triunfo como Miss Salto, Martina Meirelles nos cuenta que tiene quince años, es salteña pero en la actualidad vive en Punta del Este y concurre al International College.

Es una buena estudiante y se esfuerza muchísimo para lograr una buena performance y en algún momento definir qué carrera profesional emprenderá en el futuro, pues todavía no lo ha decidido.

– ¿Cómo es su vida en Punta del Este?

– “La verdad es que me encanta vivir allí. Al principio me costó porque no me quería ir de Salto, pero no quería estar lejos de mi madre y hermanos. De todos modos me acostumbré y me guata muchísimo”.

– ¿Pero mantiene sus vínculos con Salto?

– “Felizmente vengo bastante seguido, porque mi familia y amigos están aquí.

– ¿Qué diferencias y cosas en común tienen Salto y Punta del Este?

– “Creo que son completamente diferentes para vivir pero cada uno tiene su belleza. En Punta del Este siento que estoy de vacaciones todo el año y como es grande no conozco a todas las personas. En cambio siento que Salto es un lugar más familiar, donde vas por la calle y conoces a todos..

– ¿Cómo es su círculo de amigos y compañeros? ¿Qué comparten?

-”Tengo un grupo en Salto y otro en Punta del Este. Para mi fiesta de quince los junté a todos a donde estoy viviendo y quedé muy contenta porque todos se llevaron bien y lograron unirse.

A mis amistades y compañeros de Salto los conozco desde hace muchos años, entonces me siento más en confianza. Los de Punta del Este son mis compañeros de clase… ”.

“CRECÍ VIENDO A MI MADRE Y A MI TÍA DESFILAR”

– ¿Cuándo comenzó a hacer sus primeras apariciones como modelo?

– “Cuando era una bebé, salí en tapa de revistas e hice desfiles junto a mi tía Evangelina, pero no me los tomaba con tanta seriedad. Esta es la primera vez que me presento a un certamen y que lo hice bajo mi responsabilidad y decisión…. por así decirlo.

Lo cierto es que a mí siempre me gustó el modelaje. Como crecí viendo a mi madre y a mi tía desfilar y le empecé a tomar el gusto. También solía ir a la academia de mi tía.

No comencé antes porque como era muy chica a mi papá no le gustaba mucho la idea de que desfilara”.

– ¿Cómo se preparó para este certamen de Miss Salto en particular?

– “Vine al departamento para participar del casting y como de inmediato empezamos con el entrenamiento y los ensayos, me quedé una semana. Tenía planeado irme después del desfile que era el 16, pero como se suspendió y se corrió por el mal tiempo me tuve que quedar otra semana. En Golden Gym ensayamos y entrenamos. Se complicó un poco seguir con toda la rutina en algunos momentos porque coincidía el entrenamiento con la hora y el día del ensayo”.

– ¿Siguió para ello una dieta especial?

– “No hice ninguna dieta previa al concurso porque siempre me alimento en forma adecuada y debo decir que me tomó por sorpresa que me eligieran para desfilar. No tomé en cuenta como me veía físicamente si bien sé que es importante para este tipo de eventos. Yo quería vivir esa experiencia y que tanto mi madre como mi tía – que son excelentes profesionales – se sintieran orgullosas de mí.

-¿Cuántas jóvenes se presentaron al certamen?

– “En un principio éramos unas 30 y luego quedamos 12. Previamente muchas postulantes enviaron un vídeo porque en ese momento no estaban en Salto”.

– ¿Cómo fue la convivencia con las chicas durante esos días?

– “ Se formó un lindo grupo y nos llevamos muy bien. Me sentí muy cómoda con todas, no se sintió nunca rivalidad, celos… nada de eso.. disfrutamos a pleno todas de esa experiencia única…. hicimos un gran equipo”.

– ¿Con qué tipo de indumentaria desfilaron?

-”Hicimos una pasada con ropa sport y luego de malla de baño, también con malla y accesorios. Y por último una pasada con vestido de fiesta pero con accesorios”.

– Descríbanos su vestido…

-”Era muy elegante, de color violeta con brillos y abertura en la parte de la cintura en cada uno de los lados”.

– ¿Qué ha significado para usted esa experiencia?

– “Siento que se me cumplió un sueño….aprendí muchas cosas. Principalmente aprendí que tengo que hacer lo que me gusta y no hacerle caso a las personas que me tiran abajo”.

– ¿Cuáles son sus planes?

– “La verdad que no tengo nada planificado porque no pensé que fuera a ganar. Pero voy planificando con el tiempo, viviendo el momento… no me quiero adelantar. Gracias a Dios tengo el apoyo de toda mi familia y lo agradezco mucho”.

– ¿Cuáles fueron los premios?

Gane un bolso, un perfume, una blusa, un reloj, caravanas y cosas de maquillaje, un top, una estadía para dos personas en la Posada del Siglo XIX

dos entradas para Acuamanía, un pase gratis para el Golden Gym por un mes y una beca de un año para estudiar con Valentino y una planchita de cabello”.

Un mensaje para las jóvenes que comparten tus mismos sueños….

– “Mi mensaje es que luchen y se esfuercen mucho por lo que les gusta; no escuchen a los malos comentarios porque la gente siempre va a hablar y no se puede evitar eso. Y que disfruten mucho cuando llegue su momento”.

Quiero destacar que mi papá Elbio Meirelles también me apoya muchísimo”.