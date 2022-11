El Psic. Alejandro de Barbieri cerró en Salto la Semana Emprendedora Global

Con la presencia en Salto del Psicólogo Alejandro de Barbieri, finalizó ayer la Semana Emprendedora Global, impulsada en conjunto entre la Intendencia y el Ministerio de Desarrollo Social a través de diferentes áreas y programas.

«Liderar es conmover» tuvo como título la disertación de Alejandro de Barbieri, que tuvo lugar en el Aula Magna del CENUR y estuvo dirigida a emprendedores y público en general, con especial énfasis en la juventud.

El profesional se tomó unos minutos para conversar con EL PUEBLO y subrayó que «esto está orientado hacia jóvenes líderes, así que para mí es una alegría enorme que el MIDES en convenio con la Intendencia de Salto me hayan convocado para cerrar esta semana, con esta charla sobre liderazgo para jóvenes. La verdad que es un tema que a mí me encanta y más si es focalizado en jóvenes, para que ellos puedan tener ese espíritu emprendedor, para que puedan tener esa iniciativa, para que puedan también conocer sus habilidades empresariales, sus proyectos…Pienso que hay que confiar mucho en los jóvenes», expresó, y quiso agregar especialmente que «venir a Salto para mí es siempre un placer, aunque ahora hace meses que no venía».

Además, sobre el tema abordado en esta ocasión, señaló que «el objetivo más importante para mí hoy acá en Salto es hablar sobre el emprendedurismo y el liderazgo, no solo sobre cómo liderar tu vida en un plano digamos exsitencial, de tomar la vida en tus manos como planteo justamente en uno de mis libros, sino en el trabajo. Esto apunta a jóvenes que trabajen, que tengan ideas, que innoven, que sean creativos, que en realidad ya lo son. Es importante hablar de cómo hacer para que ellos puedan animarse a ser creativos, también a gestionar todo el tema de la salud mental de los equipos, que es una cosa que la pandemia legitimó y como siempre decimos, ante tantos suicidios que hay en Uruguay, un líder debe también cuidar a su gente, ¿no? Así que la charla va por ese camino, por el sentido del trabajo, sobre el propósito, hacer lo que cada uno descubra como sentido de la vida en el trabajo que haga».

Por otra parte agregó: «Pero no es solo importante lo que hago, sino cómo lo hago. Yo siempre digo en las charlas: ¿otra persona puede hacer lo mismo que tú?, y siempre me responden que sí. Entonces pregunto: ¿y mejor que tú?, y me responden que sí, también. ¿Pero puede hacerlo como tú? No, eso no, y eso es el legado, la huella que cada uno dejamos cuando hacemos lo que hacemos»