El proyecto para la regulación de los servicios de difusión de contenido audiovisual fue validado con modificaciones.

La ley de medios se aprobó en Diputados











Luego de ser validada en la comisión de Industria con el respaldo del oficialismo, los legisladores de la coalición aprobaron este jueves en una sesión extraordinaria en Diputados la nueva ley de medios que pretende desplazar la vigente, por lo que ahora será remitida al Senado.

Esta nueva ley, sobre la cual la Universidad de la República (Udelar) se mostró en contra de algunos puntos, es la última gran movida que pretende aprobar el gobierno antes de las elecciones presidenciales del año que viene. El proyecto pretende desplazar la ley de medios vigente aprobada en el gobierno de José «Pepe» Mujica y tiene el objetivo de «aclarar» varias situaciones.

Luego de estar más de tres años trabado en el Parlamento, finalmente el texto obtuvo el visto bueno por parte de la comisión de Industria y ahora fue aprobada en general en Diputados durante la sesión extraordinaria, con 47 votos a favor y 42 en contra. Se trata de una decisión que sorprende por su celeridad luego de estar tantos años abajo del tintero.

¿Qué apoyo tendrá la ley?

En comisión, el proyecto tuvo el apoyo del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y de Cabildo Abierto – con el voto de Sebastián Cal -, mientras que la oposición se mostró a favor de algunos puntos como el de protección de menores y otras garantías.

Ahora, en la votación individual, el partido más rebelde dentro de la coalición oficialista, Cabildo Abierto, afirmó que piensa votar en contra de los artículos 39 y 40 que proponen que los titulares de los medios puedan acordar prestar servicios de forma conjunta y el otro que obliga a los cables para abonados a retransmitir los canales de televisión abierta.

Luego será el turno del Senado, que tomará el texto el año que viene, en plena etapa electoral. A esto se le suma el hecho de que los contratos de publicidad de campaña suman una gran incógnita, acompañado del proyecto de financiamiento a partidos políticos donde existe un artículo de publicidad electoral gratuita como uno de los temas más polémicos dentro del texto.

La opinión de la Udelar

Este martes, el Consejo Directivo Central de la Udelar publicó un comunicado donde establece que el proyecto de ley «no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple con la normativa vigente, que tuvo una aplicación parcial y tardía en el gobierno anterior y muy escasa en este».

En ese sentido, desde la Udelar aseguran que la normativa a votar «habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios» Una opinión que coincide con los reclamos del PIT-CNT y el Frente Amplio. Por otro lado, establecen que la concentración de medios que se permitiría con esta nueva ley tiene destinatarios claves que se beneficiarían con la nueva normativa.

La concentración de medios, un problema

En ese sentido, el proyecto de ley establece que un titular o grupo económico no debe superar las cuatro licencias en la zona metropolitana y seis en el resto de país en lo que refiere a la radio FM o AM y una licencia para televisión abierta. En tanto, si las licencias de radio son en capital y en el interior no deberían superar las ocho, mientras que se permiten ocho licencias en todo el país para cables de televisión para abonados.

Por su parte, la ley vigente establece que solamente se pueden acumular tres licencias de televisión y radio juntas. Sin embargo, grupos económicos como Clarín y Magnolio ya superan el límite. Ámbito