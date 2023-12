El proyecto del control de trasiego de mercadería de Argentina aplica al combustible , promueve el comercio local y generación de empleo

Dr. Carlos Cabrera

Bajo la organización de la Asociación de Abogados de Salto, el Dr. Carlos Cabrera presentó el proyecto «Registro y control cruce fronterizo con Argentina», para aplicar en los puentes internacionales .

En la charla explicó los alcances del mismo aclarando que se trata de un proyecto privado, que no requiere de normativa nueva sino de financiamiento.

De lograrse el mismo se puede aplicar de forma inmediata y los resultados del control del trasiego de mercadería se estaría viendo en 90 días.

«Esto refiere a que hasta ahora solamente hemos tenido quejas, problemas, trámites , burocracia y ninguna solución respecto a la crisis comercial y laboral como consecuencia de la diferencia cambiaria con Argentina» , explicó en principio.

Agregó que desde el mes de Abril viene trabajando en el proyecto que es privado, «y que hoy está en una etapa pronta para su implementación»

Señaló que a lo largo de este tiempo ha conversado con comerciantes , empresarios y población en general de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano de donde ha alimentado la idea ya que las personas tras de hacer preguntas , lo llevaron a completar la iniciativa.

Cruzamiento de datos

El proyecto consiste en un sistema informático de cruzamiento de datos generados en diferentes organismos del estado , que procura organizar el cruce, beneficiar con la diferencia cambiaria a la población más vulnerable ( al que no llega a fin de mes) , y proteger y promover el comercio local y la generación de empleo.

«Los datos que alimentan el sistema provienen de intendencias, DGI, BPS, MIDES , ADUANAS y Ministerio del Interior. Este cruzamiento de datos arroja un puntaje socioeconómico de la persona y la integra a un cupo para agendar un cruce ágil , con privacidad y seguridad.»

Aclaró que los datos son preservados absolutamente y cumpliendo la ley de protección de datos personales.

«El funcionario que controla ese código que va a tener la persona para poder cruzar , no va a saber si la persona tiene una casa , un vehículo a su nombre , si cobra subsidio, si está desocupado o donde trabaja, solamente va a ver un código y con esa pauta va a controlar a la persona»

Cuando la persona se registra el cruzamiento de datos se hace de forma automática y arroja el coeficiente socioeconomico que a su vez le habilita generar un cupo para cruzar mercadería en el día que se registra.

El cupo será de un 70% para las personas con posicion socioeconómica menor y un 30% para quienes tengan una mejor posición.

No se necesitan nuevas normativas

Uno de los aspectos destacados por el diseñador del proyecto de control de trasiego de mercaderia, es que no requiere nueva normativa.

«La normativa en la que se basa este proyecto ya existe , la ley de protección de datos personales , el Código Aduanero, y las resoluciones de Aduanas que ya existen . Es importante saber esto porque tampoco la idea es que esto se presente en el parlamento y que se generen discusiones interminables . Lo que necesitamos hoy por hoy es el financiamiento porque somos un equipo de trabajo privado por lo tanto pretendemos cobrar por la implemntación porque aeso nos dedicamos.»

También se necesita la articulación con el Poder Ejecutivo , principalmente con las dependencias de AGESIC y Dirección de Aduanas en Jurídica e Informática. «Eso es lo que senecesita hoy por hoy para lo cual ya hay voluntad política manifestada»

No implica cero kilo

Para explicar más al detalle de lo que trata el proyecto de registro y control del cruce fronterizo con Argentina, Cabrera recordó las tan nombradas perillas de la pandemia.

«Este proyecto viene a colocar las perillas , esa llave de paso, para poder regular el trasiego de mercaderia, y en función del crecimiento del comercio, la industria y el trabajo del lado uruguayo , ir regulando las posibilidades de ampliar o restringir el pasaje de mercadería, pero no cerrar las perillas del todo.»

Por otra parte sostuvo que el proyecto no implica el cero kilo, a pesar que algunos lo están exigiendo.

«La Cámara de Industrias hace unos meses negaba la idea de pedir la implementación de la medida del cero kilo , hace unos días dejó en claro que quiere esta medida y las autoridades de Aduanas también han manifestado que la solución ideal es el cero kilo, como a nivel de algunos actores en el litoral.»

No perjudica ningun sector de la población

Otro aspecto que aclaró Cabrera es que este control no perjudica a ningún sector.

«La idea no es beneficiar a los más pobres, como me han preguntado, la idea es no perjudicar a nadie. También ha rechinado un poco que usamos la expresión los más vulnerables, entonces cambiemosla por la idea de aquellos que no llegan a fin de mes. En este caso , las familias que no llegan a fin de mes, puedan seguir comprando en Argentina con total libertad. «

«También han dicho que hay discriminación , y eso no es cierto , porque hay una forma de regular el trasiego de mercadería y que aquel que necesita para subsistir pueda seguir comprando sin problemas»

Por otra parte la implentación del control del trasiego de la mercadería aplica para el combustible

El registro no es obligatorio pero quien no se registra no puede ingresar mercadería desde Argentina.

La franquicia de turista se mantiene incambiada porque el proyecto aplica al cruce diario.