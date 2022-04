El protagónico Balance en la danza:exneutrales con prórroga concedida

De la «A» fueron todos. El último en llegar fue Rodolfo Soto (Gladiador), una manera de completar la plantilla. Pero en el caso de las Divisionales «B» y «C» se está volviendo costumbre, la no asistencia, por ejemplo de Albion, Deportivo Artigas, Libertad, Palomar, Santa Rosa, Almagro, Florida, Huracán, Parque Solari, Paso del Bote y Quinta Avenida-Treinta y Tres.A las 20 horas se levantó el Cuarto Intermedio de la Asamblea Extraordinaria, para resolver qué rumbo seguir con respecto al Balance Anual 2020 que no fuera aprobado en la asamblea anual ordinaria del 5 de marzo del 2021.

Los exneutrales solicitaron una nueva prórroga hasta el viernes de esta semana, para presentar un nuevo Balance, con determinadas correcciones o variantes en relación al original. Ese día, los asambleístas retornarían a la casa del fútbol otra vez. EL FAMOSO BALANCE Pero al delegado de Salto Nuevo, Dr Roberrto Fioritti se le ocurrió una propuesta más a la medida del sentido común: que el nuevo Balance se lo derive a los clubes para que durante el fin de semana en cada caso, se lo analice, y el LUNES DE LA SEMANA QUE VIENE A LAS 20 HORAS, la asamblea vuelva a funcionar, ya con los delegados teniendo un pronunciamiento a mano, como consecuencia del estudio posibilitado.Por lo tanto habrá que aguardar unos días. El lunes que viene parece ser el decisivo, para que los representantes de clubes resuelvan el destino del ya famoso Balance, que desde marzo del año pasado «fue alcanzando un rol protagónico» en esta escena de nunca acabar. EL SERVICIO DE LA POLÉMICA Tras la asamblea, de corta duración, teniendo en cuenta que no abarcó más de cinco minutos, la sesión del Consejo Superior, con un tema siempre urticante: el servicio de la empresa que brinda cobertura médica en las canchas. Sabido es que los cuestionamientos han sido puntuales, sobre todo a nivel del Consejo Único Juvenil. El presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, marcó distancia con la crítica de algunos delegados, porque «a manera de ejemplo: se convocó a la ambulancia por la lesión del jugador y cuando llegó el servicio, ese futbolista estaba jugando». «ES NECESARIO AJUSTAR» A su vez se planteó que desde la empresa prestadora de salud, cuando es convocada, se interroga previamente sobre la entidad de la lesión, a lo que en el Consejo Superior se apuntó que «ninguno de nosotros es médico, para saber la gravedad o no de una dolencia».La coincidencia en que «es necesario ajustar»,porque un hecho de futuro parece ser real: que la empresa ya no prolongue su convenio con la Liga en la temporada 2023.Se recordó un absurdo que a alguien alguna vez se le ocurrió plantear: «una ambulancia en cada cancha». Una idea impracticable. LAS MANOS EN LA OBRA Finalmente el presidente de la Liga, ratificó el adelanto de EL PUEBLO incluído en la edición de la la víspera: postergada para el año que viene la colocación del piso sintético en el Dickinson (si definitivamente es posible),mientras que para esta semana con aporte de mano de obra de la Intendencia, el inicio de la etapa de mejoramiento en el sector Este.A su vez se interrogó por parte de un delegado, que grado de factibilidad para que en esta temporada se vuelva a obtener algún tipo de respaldo financiero para los clubes, desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Las gestiones no faltarán.Mientras el integrante de la Comisión de Field, Carlos Barrientos, especificó respecto a los tres escenarios que están habilitados para la Divisional B a nivel de Primera División: Dickinson, Parque Carlos Ambrosoni y Saladero.