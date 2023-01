El prólogo de la San Fernando. Avellanal del sentir y esa»obligación de responder»

«Viajo mañana (por hoy jueves). Todo en orden, es a las 18 horas. La participación en la San Fernando es siempre una ilusión, sobre todo al tiempo de responder. Espero hacer el recorrido bien. De la mejor manera. Uno siempre pretende más. Me he cuidado en las comidas, la familia me ayudó en ese sentido, no cabía otra. Cualquier indisposición digestiva me dejaba fuera de carrera. Un halago, de mi categoría máster E, de Salto soy el único,tengo la obligación de responder llegando bien, no importa el tiempo. Me dijeron que en Punta del Este no se puede andar de cantidad. De autos y gente, lo que le va a dar un marco espectacular. Largamos en el. Km. 16.5 de La Mansa, bajamos por la Rambla hasta el Conrad, volvemos por avenida Francia y tomamos Acuña de Figueroa, pasamos por el edificio Arco y llegamos a Maldonado con final frente al edificio municipal. Me he preparado, he tenido privaciones de todo tipo, sin duda que tengo que agradecer a Dios que a esta edad me de esta oportunidad, y oportunidad para reafirmar voluntad y esfuerzo»

**************

-Antes de la partida, el apunte del Esc. Luis Alberto Avellanal a EL PUEBLO. Una sintonía de fines en torno a la San Fernando, la maratón que mañana se desarrollará en Punta del Este. La de mayor trascendencia en el calendario de la Federación Atlética del Uruguay y que vuelve a tener en el «Pato», la actitud de compromiso: el valor de la respuesta y el hecho de ser uno más, a despecho del tiempo que acumule. Será cuestión de palpitaciones. El salteño a escena y esa sentencia marcada: «tengo la obligación de responder».