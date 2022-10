Decano Facultad de Enfermería en sede Salto UdelaR

El prof. Fernando Bertolotto fue electo Decano de Facultad de Enfermería en marzo de este año, en ese marco el viernes último visitó la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República. Como decano, Bertolotto ha comenzado un trabajo por mejorar las condiciones de formación de las y los estudiantes de dicha Facultad, pero también diagnosticando y promoviendo mejoras para el colectivo de Facultad de Enfermería.

Entrevistado en el programa Dialogando con la Universidad de Radio La Regional de la sede Salto UdelaR, brindó detalles de un ciclo de encuentros denominados “Enfermería se cuida” y que tienen por objetivo mejorar la calidad de las actividades de todo el demo de su servicio. “El desafío que asumimos es múltiple. Facultad de Enfermería es el principal formador de recursos humanos de la enfermería profesional. En el Sistema Integrado de Salud faltan 9000 Licenciados en Enfermería, y eso es clave en la calidad de atención del sistema. Tenemos la gran responsabilidad de formar estos recursos que están faltando para que la atención se pueda hacer de la mejor manera posible. Y también es verdad que tenemos dificultades para hacerlo pese a que hay una demanda alta en formación”. En ese sentido agregó “tenemos una matrícula que crece año a año, hoy tenemos 7000 estudiantes activos en las cuatro sedes: Salto, Rivera, Rocha y en Montevideo. Tenemos problemas estructurales, el presupuesto no ha variado desde hace diez años y eso nos limita tremendamente”.

Problema presupuestal

A dicha problemática Bertolotto identificó “la pos pandemia nos enlenteció en el proceso de formación, tenemos un rezago importante que no depende solamente de nosotros, supone mucho tiempo en los campos clínicos, donde se asiste a las personas. Los servicios tienen una capacidad limitada y no pueden absorber a los estudiantes que no pudieron hacer el campo clínico en la pandemia. Tenemos un problema presupuestal que no es solo de Facultad de Enfermería, no se están contemplando las necesidades y eso a nuestro nivel está impactando. Poder seguir respondiendo a nuestra misión, a las necesidades de país, con recursos insuficientes, es muy difícil” expresó el Decano en entrevista concedida a radio La Regional. De esta manera hizo referencia al contexto en el cual está inmersa su actividad al frente de la gestión del mencionado servicio. “Otro gran desafío es seguir trabajando para que la enfermería universitaria esté en la órbita que le corresponde, tanto en el sistema asistencial, con profesionales altamente calificados, que deberían ser mejor reconocidos en sus funciones y en sus remuneraciones, lo que no sucede hoy. Y el desafío académico de reconocer que además de una profesión somos de una disciplina universitaria que fundamenta su conocimiento en la ciencia y en la evidencia científica. Mejorar la calidad de formación, del trabajo de los colegas; todo esto nos lleva a una situación de muchos estrés que es la base del programa “Enfermería se Cuida”, explicó.

Enfermería se Cuida

Dicho programa surge en el marco de este diagnóstico realizado por Bertolotto y su equipo de Decanato en el marco de este estado de situación. ”Ni bien asumimos recibimos información de acontecimientos de violencia, situaciones de descompensaciones psicológicas, entre otras. Por eso nos pareció importante definir este programa para atender esta situación. No queríamos hacer un enfoque ligero y superficial de un problema complejo y para eso propusimos un Plan de Trabajo con dos grandes fases: una de sensibilización, de definición de un marco de referencia para todo el demo de Facultad en las cuatro sedes. Con la realización de talleres, charlas, encuentros y la aplicación de una encuesta sobre clima organizacional, tendremos cerrada la primera fase. En la segunda y con los insumos que allí surjan; trabajaremos en actividades más grupales centradas en la realidad concreta” concluyó el decano.

El ciclo de encuentros de reflexión “Cómo Habitamos la Facultad de Enfermería cuidándonos”, en el marco de “Enfermería se Cuida” tuvo actividad el pasado 21 de octubre en la sede Salto generando los primeros insumos para el equipo que acompaña al decano.