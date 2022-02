Hay que explicar los vaivenes de la historia reciente. Gustavo Miguel Filippini, en su calidad de Director Técnico de las divisiones juveniles de Peñarol, elaboró un proyecto 2022, comprendiendo a las categorías de formación, más el plantel de Primera.

El presidente Roberto Martínez respondió afirmativamente, aunque llegaría el momento en que el «Carre» (exnotable goleador de los años 80 y 90), le fue claro: «se lo digo con franqueza, presidente, este proyecto es sin usted, porque en todo el año no tuvimos apoyo de su parte. Para alcanzar lo que alcanzamos en materia de ascenso, fue la consecuencia de los compañeros del Cuerpo Técnico, de los jugadores y de los padres».

Ante la confesión de GUSTAVO MIGUEL FILIPPINI, el presidente Roberto Martínez le valoró lo actuado en la temporada pasada, pero determinó EL FINAL DE SU CICLO como Director Técnico. Por eso en EL PUEBLO, el «Carre» es directo: «me destituyó».

A renglón seguido surgió el inmediato respaldo de jugadores y padres para el Cuerpo Técnico, mientras en la noche de la víspera se reunía la Comisión Directiva de Peñarol. Los restantes integrantes del mando le reclamarán al presidente que altere la resolución, porque caso contrario NO SE DESCARTABA UN PEDIDO DE RENUNCIA o el llamado a asamblea extraordinaria, para que los socios sepan de un conocimiento directo de la situación, para luego generarse el pronunciamiento de estos.

Sobre las 21 y 30′ a cronistas de este diario se dijo sin más trámite que «el presidente se está quedando solo, porque los restantes directivos sienten que la continuidad de Filippini y su Cuerpo Técnico es clave, para que el proyecto tenga ejecución. No se pueden tirar en contra, ni a los jugadores ni a los familiares directos. Sería una

torpeza total»

LOS DE ANTES TAMBIÉN

Concreto es que a Gustavo Filippini no le han faltado adhesiones en las últimas horas. También desde un área no menor: la de sus excompañeros de equipo y amigos siempre, que dieron luz y acción al inolvidable equipo de 1991 orientado por Jorge Soria. También desde ellos, la solidaridad puntual. El proyecto del Cuerpo Técnico es terminante: que Peñarol juegue de aquí en más en todas las categorías, con jugadores de su propia

cantera.

El proyecto apunta a ese fin….pero sin el actual presidente en ejercicio; esa es una condición básica.

Se parte de la base en Peñarol, que si Roberto Martínez se prolonga, de hecho el proyecto cae sin más vueltas ni sostenimiento de algún tipo. Las horas van siendo decisivas.

Y que la tensión existe….existe.