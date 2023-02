El Presidente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay habló sobre la situación actual de Citrícola Salteña

“La deuda no es responsabilidad de Frutura”, dijo Albano

El Presidente de UTRAU (Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay), Juan Carlos Albano, dio a conocer su postura sobre la actual situación que atraviesan los trabajadores de Citrícola Salteña que aún no han cobrado haberes atrasados. Si bien Albano dijo a este diario que su intención “no es responderle al Diputado Estévez (ver edición de EL PUEBLO del martes 31 de enero) porque yo no tengo ningún rédito político saliendo a hablar, es importante aclarar bien las cosas, si no, se hace un entrevero con el que se le suma a los trabajadores otro problema, que es la confusión y la incertidumbre, así que hay que transmitir con claridad y con responsabilidad las cosas”.

LA DEUDA CON LOS TRABAJADORES NO ES RESPONSABILIDAD DE FRUTURA

En primer lugar aclaró que “Frutura no compró Citrícola Salteña, compró únicamente los activos de Citrícola Salteña, es decir de una empresa que estaba fundida, en quiebra, en el muere. No es responsabilidad de Frutura lo que se le debía a los trabajadores, ni es responsabilidad haber tomado de vuelta los trabajadores que tomó. Frutura podía haber tomado otra gente, porque lo que compró fue padrones, vehículos, maquinaria, es decir las cosas. La empresa Citrícola Salteña no fue absorbida por Frutura, no. Lo que compró fueron padrones y hay padrones que no entraron en el negocio”.

LIDECO ES UNA LIQUIDADORA

“Lideco no es una empresa, es una liquidadora, no es una casualidad que cuando Lideco agarra algo lo liquida, porque a eso se dedica, ese es su trabajo. Lideco no administra empresas, Lideco liquida”, enfatizó. Luego agregó que “no es que Lideco pasa por ahí y la llaman y le dicen: vení. Lideco está porque Citrícola Salteña dio quiebra”. Consultado sobre por qué Lideco concurrió dos veces a la Comisión de Trabajo del Parlamento, respondió: “porque la invitaron, reitero, la invitaron. Podía no haber ido. Dice Estévez que Lideco fue al Parlamento a mentir. ¿Y? ¿Qué se solucionó?”.

SI HAY UNA ESTAFA SE DEBE DENUNCIAR

Estévez calificó lo que se está viviendo como “una gran estafa”. Ante ello, Albano reflexionó: “la estafa en este país es penada por la ley, entonces si usted es legislador y descubrió una estafa y no la denuncia, está encubriendo. Entonces me van a decir que no, que el tema es que yo me lo tomo literal. Sí, pero mucha gente también se lo toma literal, y nos llama y nos pregunta con mucha preocupación: si hubo una estafa, ¿entonces Frutura va a cerrar? Porque es gente que depende de que empiece la zafra y Frutura los vuelva a llamar para trabajar, porque es la empresa que hoy nos está dando trabajo, es la empresa que hoy nos paga en tiempo y forma, a veces hasta con unos días de adelanto, y que no tiene nada que ver con esos haberes impagos que hay. Pero además que no tiene nada que ver, se toma la molestia de agarrar un millón de dólares y decirle a los señores de Lideco: nosotros queremos que antes de las fiestas, con este millón de dólares se le pague a los trabajadores, solamente a los trabajadores; Un millón de dólares que no se podía tocar, que Lideco los tenía ahí como depositario”.

FRUTURA NO TIENE NADA A SU NOMBRE

Se tomó ese dinero que Frutura dio, incluso sin que esta empresa tuviera nada a su nombre. Explicó Albano: “Frutura hoy no tiene nada a su nombre, porque no se pudo escriturar todavía, porque no estamos hablando de una empresa (la anterior) que tenía todos los papeles en orden, sino que estamos hablando de una empresa que le debía a cada santo ocho velas… Tenía papeles en un escribano, otros en otro escribano, hay escribanos que murieron, hay papeles que no aparecen”. Aún así, “ya se pagó más o menos un 25%, que es esa plata que le decía que Frutura liberó para que se efectuara ese pago, al cual tenemos que estar agradecidos porque no tenía por qué hacerlo”, señaló. Así que “tan apurados como nosotros para que esto avance está Frutura, que ya va invirtiendo seis millones de dólares y no tiene las cosas a su nombre. Te doy un ejemplo, ya en tres periodos hubo que ir al Ministerio de Transporte a pedir permiso especial para circular los camiones, porque todavía están a nombre de Citrícola Salteña. Entonces, no tenemos una fecha, pero estamos peleando todos por lo mismo. Frutura contrató un equipo de escribanos en Montevideo para que se ocupara de los títulos, cuando no tenía por qué hacerlo, porque se los tendrían que haber entregado prontos. Apurados estamos todos, esperamos que (el pago total) sea muy pronto, lo antes posible”. Pero, “por ejemplo para escriturar se necesitan certificados de saneamiento, fuimos a la OSE tras esos certificados. Un día me llaman que se había traspapelado el certificado de un padrón, tuvimos que volver a OSE por ese certificado, y estamos hablando de más de 100 padrones. Entonces es un “bollo” gigantesco… También hay cosas que figuraban en los inventarios y hoy no están, así que hay que ir adecuando todo eso. Un camión una vez se dio contra un puente y se lo vendió como chatarra, ese camión no está, pero viene Frutura y dice: pero ese camión estaba en el inventario. Y como eso varias cosas más…

NO SE PUEDE AVENTURAR UNA FECHA

Lo cierto es que no es posible manejar una fecha para que esto se solucione: “hay toda una puesta a punto que está llevando a todas estas prórrogas, y por eso nadie puede solucionar el tema de la plata, pero lo importante es que la gente entienda cómo es la situación. Aventurar una fecha es muy difícil, estamos trabajando para que sea lo antes posible. Y después de eso vamos a ir al BPS a pedir que se nos pague el resto. Pero no, como se dijo en algún momento, a pedirle al Estado que pague, no señor, vamos a pedir que se nos pague de un fondo que hay, donde los empresarios aportan, que es el Fondo de Insolvencia Patronal, y vamos a pedir que se nos pague de ese fondo”, concluyó el entrevistado.