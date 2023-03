Durazno arrancó bien y terminó mal. Muy mal.

Sometido a estragos en todos los rubros. En lo técnico y en lo emocional.

La venía llevando lindo.

Hasta se atrevió en la búsqueda.

Hasta que llegó el minuto 39 de ese primer tiempo.

Hasta que llegó el minuto 41 del primer tiempo.

Primero, Fagúndez con una definición maestra, propia del «Zurdo». En lo inmediato, la pelota que se entreveró sobre la derecha del ataque de Salto, en la zona quemante del área.

En esa zona apta para la resolución del que sabe. O entiende el sentido de la practicidad.

Por eso, Agustín Suárez le prendió cartucho y la pelota se metió lejos del arquero rival. Ese 2 a 0, fue el principio de la demolición.

Salto comenzaría a ejercer definitivamente su poder: el poder que pudo.

**************

Esta selección salteña tiene una propiedad clave: la base que la sustenta. Hay que hablar de jugadores que se han manejado sobre la continuidad y frente a determinadas necesidades de cambios por obra de suspensiones o lesiones, apareciendo en cartelera otro multiplicador: la amplitud del plantel.

Algunos sostienen que no es mucha. Pero surge a la medida de esa necesidad. No se trata de parches. Se trata de eficacia en el nivel de producción, para que Salto no resigne generosidad de búsqueda o dinámica de ofensiva, porque de última es una consecuencia válida.

Las imposiciones frente a Rivera y Artigas.Y estos cuatro goles a Durazno.

Ese poder de Salto, ancla propiedades en la riqueza del gol. Puede que no sean ni Javier Vargas ni Denis Ferreira como en los últimos partidos, pero siempre este equipo ofrece el caudal de lo posible. Y sí lo posible se ejecuta, sobreviene la misión del protagonista que no falta.

PAOLO DE LA DECISIÓN

Al fin cuentas, la palabra decisión se adhiere a la consigna de Salto. Cuando nacía el segundo tiempo, la prolongación de la consigna. Porque había que asegurar el destino. Había que abrocharlo.

Los equipos que revelan aptitud general, son LOS QUE SE CONVENCEN.

Frente a un Durazno expuesto a la vacilación anímica, ya timorato en la pretensión de ataque por la ausencia de armas, ¿qué mejor receta que apelar a la guadaña del final?

Cuando Paolo Tabáres se sacó la mufa y despachó el balazo. Una resolución perfecta para el 3-0. Más después, Fagúndez para darle vuelo a esa pelota en tiro libre, que se metió radiante y plena en el ángulo superior derecho del arco rojo.

Fue 4-0. Letal. Arrollador.

Fue la victoria sin márgenes para la duda.

Fue la victoria del CONVENCIMIENTO.

Salto se sintió y fue GANADOR, a partir de una estrategia que no faltó y de intérpretes que acudieron puntuales a la cita.

Cuatro goles al vicecampeón del Sur. El avance a las semifinales. En la noche del poder que pudo. Enhorabuena por ese poder.

Porque fue ganando espacios, sobre todo, desde la bien entendida y aplicada madurez. La madurez no es un reflejo de la intuición. Más bien de la conciencia. Y del querer.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-