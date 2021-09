El poder de una resistencia

Hay que entender la victoria de Ferro Carril a partir de esos minutos finales, en que terminó manejándose con ocho jugadores. Ya en el primer tiempo, la roja a Franco Silva. Hasta que llegaron las expulsiones del «Juanca» Ribero primero y Jorgeluis Vera después. Y en ese poder de la resistencia de Ferro Carril, la razón de ganar.

Ese fue su mérito final, ante el Saladero que terminó por no capitalizar la diferencia.

Ese fue su pecado.



Del saludable primer tiempo en la propuesta, hasta el segundo de las fricciones. Del fútbol tapizado de grises y fórmulas de pretendida proyección ofensiva, condenadas una y otra vez.

La aparición de Junior Rodríguez en el área de enfrente para el 1 a 0, la búsqueda por izquierda en la maniobra del segundo con el pase al medio y Andrés Rondán para definir llegando justo y tres minutos después, cuando «Chirola» Píriz surgió como fantasma a espalda de todos y conectó cortó para que el grito se hiciera largo.

Al fin a de cuentas para Saladero, fue como liberar la garganta o desatar algún nudo.

En los 44′ la duda quedó sembrada, con el penal sancionado por Marcelo Izaguirre. El remate de Domingo Ramítez y Jony Fleitas para hacer volar el cuerpo horizontalizado y desviar sobre el palo derecho. El golero funcionó a manera de candado y al «Mingo» le costó creer.

Sucede que no es de los que malogra.

Hasta esa recta final, del congelamiento técnico. Costó usar la razón.

Con la entrega no hay solución, si algún principio desde la técnica no se aventura en alguna parcela de la cancha.

Ferro terminó arrinconado y Fleitas se mandó unas tapadas a lo guapo. La trinchera respondió desde su poder y Saladero se hizo bronca. Terminó con tres más y no pudo.

No hay caso, eso también fue parte del pecado.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque DICKINSON.

Árbitro: Marcelo Izaguirre (Aceptable). Asistentes: Ricardo González-Ruben Portela FERRO CARRIL (2 )- Jony Fleitas; Enzo Albano, Junior Rodriguez, Franco de Mora, Franco Suárez; Juan Carlos Ribero, Gustavo Silveira; Franco Silva, German Rivas (Jorgeluis Vera), Emanuel Lima (Santiago Siciliano); Andrés Rondan (Lucas Echagüe).

Director Técnico: Richard Usuca.

SALADERO (1)- Agustin Cardona; Braian Cattáneo, Matias da Silva, Ignacio Viera, Daniel López (Gonzalo Arrieta); Juan Andrés Piriz (Oscar Dávila), Nicolás Rodríguez, José Luis Piriz, Brandon Lima; Domingo Ramírez, Denis Ferreira.

Director Técnico: Alejandro Irigoyen.

GOLES: 15′ Junior Rodriguez (F.C), 32′ Andrés Rondan (F.C), 35′ José Luis Piriz (S). EXPULSADO: 42′ Franco Silva (F.C). Segundo tiempo: 44′ Juan Carlos Ribero (FC); 47′ Jorge Luis Vera (FC)

El mejor de la cancha: Junior Rodríguez.

El mejor de Saladero: José Luis Píriz.