El plástico de un solo uso: un gran problema

El plástico de un solo uso es el mayor problema de la contaminación ambiental existente en nuestros días. De hecho son 170 millones de estos plásticos que se vuelcan diariamente al mercado consumidor, en forma de bandejas, vasos, botellas y demás que inevitablemente mañana estará en la calle o en los resumideros de basura..

Uruguay cree haber hecho un buen aporte, al determinar que en fecha próxima habrá que erradicar del mercado todos los “sorbitos” de plástico, pero nada conocemos en cuanto a las exigencias de terminar con otros plásticos, exigir a la industria que no use este tipo de plástico.

Precisamente el hecho de que sólo tengan un uso y el lugar donde se desechan finalmente constituyen el mayor problema. El depósito en cualquier parte de la tierra, generalmente donde no sean muy visibles, sólo determina que sean arrastrados por las lluvias o el viento y terminen en el agua.

Es allí donde causan el mayor mal o el más visible, debido a la existencia de varias islas de plástico en estos momentos, islas en las cuales no se puede pisar, porque obviamente no hay nada debajo y por lo tanto es sólo algo que flota y no sirve para otra cosa que no sea entorpecer, por no decir impedir ya sea la vida de la fauna o la flora.

Pero no ´solo esto, sino que la bolsitas de plástico y los microrganismos que se desprenden de ellos confunden a los peces que los consumen creyendo que se trata de alimentos y muchas veces terminan muriendo.

En el Uruguay existen algunos problemas que parecen insolubles, desde el Estado mismo, que proporciona diariamente a los escolares el alimento que llega muchas veces en las mentadas “bandejitas” hasta prácticamente todo el espectro privado.

En algún momento habrá que tomar en serio el hecho de que somos parte del ambiente y en la medida que avance el deterioro del mismo, el riesgo de extinción, de la pérdida de algunos elementos también nos afectará a los humanos.

El plástico proviene de los combustibles no orgánicos ni renovables, el día en que asumamos que es esta una situación insostenible, que la naturaleza necesito millones de años para lograrlo, quizás entendamos que estamos yendo por mal camino.

Por el momento, el residuo del plástico de un solo uso, es visto como cualquier otra basura, vale decir como algo que hay que esconder, que sacar de la vista de la mayor parte de la población, como los vertederos en general, lo que no es aporte alguno para las generaciones futuras, sino todo lo contrario.

A.R.D.