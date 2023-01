El placer de Bigua es jugar: 86 a 81

La cifra final no está relacionada al trámite y lo que implicó sobre todo a partir del tercer cuarto: La clara y terminante imposición de Biguá sobre Goes, ayer a la noche en Montevideo, jugando por la fecha número 16 de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El «Pato» de Villa Biarritz permanece en la punta. Biguá fue placentero en la acción y Goes, el infortunio en más de una ocasión. En el cuerpo técnico de Biguá, un salteño: Nicolás Mazzarino.

ASÍ PASÓ

Parciales: Goes 33:27 Biguá, Goes 45:52 Biguá, Goes 55:73 Biguá.

GOES (81)- : Joaquín Osimani 15, Ignacio Xavier 15, Windi Graterol 8, Martín Osimani 4, Néstor Colmenares 14, Emiliano Bonet 5, Bruno Massoni, Mauricio Arregui, Jonathan Sacco 2, Sebastián Sosa, Diego Menza, Bernardo Barrera 18. Director técnico: Guillermo Narvarte.

BIGUÁ (86)-: Víctor Rudd 4, Santiago Vidal 25, Iván Loriente 6, Donald Sims 15, Luis Santos 20, Gonzalo Alvarez, Santiago Moglia 9, Matías Espíndola, Juan Martín Ortiz, Angel Arevalo, Manuel Saavedra 3, Martín Rojas 4. Director técnico: Diego Cal.

