El exneutral de la Liga Salteña de Fútbol Comercial, no lo pensó dos veces y se comunicó con EL PUEBLO. Desde su generosidad y memoria, planteó la estadística de todos los equipos que resultaron campeones.

Pero no dejó de recalar en un aspecto que «pido lo escriban, lo comenten, porque no soy el único que lo piensa. Aunque me fui hace tiempo de la Liga Comercial, no dejo de seguirla. Y es verdad que este es el peor año de difusión de la Liga Salteña de Fútbol Comercial. No parece surgir un interés de aportar información a los medios y los medios han tenido material mínimo disponible a ese nivel».

El lector y exneutral, amplía el concepto, «porque no me falta costumbre de revisar la página oficial de la Liga en facebook y lo que es información actualizada, brilla por su ausencia. Cuando fui neutral no teníamos esta tecnología, pero logramos una difusión que la Liga que queremos, casi dramáticamente la fue perdiendo. O la perdió»