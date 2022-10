El Patrimonio salteño como oportunidad para emprender nuevas experiencias turísticas

Por Juan Andrés Pardo / juan.pardo.uy@gmail.com

El 27 de setiembre se conmemoró un nuevo aniversario del Día Mundial del Turismo. Por dicho motivo, la Organización Mundial del Turismo (OMT) llamó a celebrar esta fecha bajo la consigna de “Repensar” al sector, luego del fuerte impacto que la pandemia por COVID ha generado a nivel mundial. Según informes de la propia OMT, la economía mundial podría llegar a perder más de 4 billones de dólares por el impacto del Covid-19 en el turismo.



En Uruguay, luego de la pandemia y al igual que en muchos otros países del mundo, ha habido un incremento de la actividad, pese a que aún no llega a los niveles de 2019. Y en lo que tiene que ver con Salto y la región litoral, la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina impacta fuertemente en el flujo turístico beneficioso para los operadores turísticos del país vecino (como también para los bolsillos de los uruguayos).

Pero más allá de esta variable contextual (nada menor por cierto), hay una cuestión muy importante a la hora de consolidar los destinos turísticos. Hablamos de la importancia de diversificar la oferta turística, innovar, generar nuevas experiencias que complementen lo ya existente y que en definitiva signifiquen aportes para fortalecer destinos turísticos.

El turista de estos tiempos es muy dinámico respecto a décadas pasadas y no se enfoca en una sola actividad sino que busca experimentar diferentes propuestas a la hora de viajar.

Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, según informes recientes de la OMT, se han potenciado algunas modalidades turísticas que a nivel mundial se consolidan como tendencia, entre ellos el turismo de naturaleza y particularmente las propuestas al aire libre así como también viajes más cortos (turismo de proximidad), marcados por el bienestar, tanto en la seguridad individual como familiar durante la estadía y un turismo de experiencias con contenidos recreativos, culturales y educativos.

Puntualmente con respecto a la oferta turística salteña y regional, el producto estrella es el producto termal. Durante el periodo pasado, el Ministerio de Turismo junto con las intendencias del litoral llevó a cabo una política de desarrollo en clave regional a través del Corredor de los Pájaros Pintados, que fue desarticulada por las actuales autoridades MINTUR quienes optaron por volver a promocionar al Destino Termas como un producto único.

Justamente en lo que refiere a diversificación de la oferta, el Corredor era una apuesta de política interinstitucional público-privada que tenía como objetivo complementar al producto termal con experiencias vinculadas al turismo histórico, cultural, la naturaleza y pueblos con encanto, entre otros.

Sin el Corredor, la cuestión entonces está en visualizar que camino pueden optar Salto y la región para poder posicionarse como destinos turísticos atractivos frente a una compleja realidad marcada por una situación cambiaria adversa respecto al país vecino.

El panorama, en este aspecto, no parece muy esclarecedor de cara a un futuro próximo. Sin embargo en los últimos meses se han suscitado algunos hechos que consideramos de importante trascendencia para el turismo de Salto y que a nuestro entender implican diversificar la oferta turística local.

Entre algunos ejemplos, destacamos la reciente inauguración del Espacio Puerto (con apoyo de CTM); la presentación con participación del Intendente Lima del Parque “Recreo Aventura” en Daymán (que en los próximos meses se estará inaugurando); meses atrás la remodelación del Mercado 18 de julio con atractivas propuestas gastronómicas y culturales y la reciente reapertura de Acuamanía que ha tenido obras de remodelación. En definitiva, todas estas iniciativas son un aporte fundamental para lograr diversificar la oferta turística de Salto.

Otros hechos de trascendencia son las exitosas actividades desarrolladas durante el mes de setiembre, en el marco del 65° aniversario de Termas del Daymán, a impulso de la Mesa de Turismo integrada por el gobierno departamental, Centro Comercial e Industrial de Salto y otros operadores privados.

Por otro lado, un acontecimiento no menor, es que este año en Salto se inauguró el Instituto de Alta Especialización (DGETP-UTU) con propuestas terciarias educativas de perfil turístico. Esto no debe pasar desapercibido, ya que para construir mejores destinos y generar mejores servicios para los visitantes, es fundamental contar con profesionales o técnicos preparados en la materia. Precisamente otro hecho a destacar son las novedosas iniciativas de circuitos turísticos (uno en Montes del Daymán y otro sobre la Masonería) realizados por estudiantes de la Tecnicatura de Gestión de Empresas Turísticas que se imparte en dicha institución, actividades que se desarrollaron en el marco del mes del Patrimonio, con buena repercusión y participación de público.

A la hora de hablar de Destinos turísticos consolidados es importante observar en qué niveles de desarrollo se encuentran los productos que componen su oferta, la que se compone de recursos (naturales o culturales), atractivos y productos, siendo que recursos y atractivos contribuyen a la confección del producto turístico.

En este sentido, la existencia de un recurso turístico (un bosque autóctono, por ejemplo) en sí mismo, no genera turismo ni actividad económica vinculada al turismo. Únicamente una vez que este recurso es «puesto en valor» (señalización, senderos, etc.) puede convertirse en atractivo turístico, lo que combinado con los «soportes turísticos» (alojamientos, transportes, etc.) conforma un «producto turístico».

Pues bien, ¿Cuáles son los elementos claves para poder potenciar a un destino turístico?

Primero que nada, es entonces buscar conformar productos turísticos. Pero también en ese camino es fundamental aprender a ser buenos anfitriones. Por tanto, es necesario generar esfuerzos desde lo público-privado para concientizar sobre el potencial que una ciudad tiene a quienes forman parte de la cadena de valor turístico y también a las comunidades.

En segundo lugar –y de la mano de lo recién mencionado- es necesario ser creativos en generar propuestas novedosas ya que el turismo es precisamente vivir experiencias y emociones.

Salto tiene un Patrimonio histórico y cultural muy destacable1, cuyo potencial es más que digno para pensar en la generación de nuevas y atractivas experiencias turísticas.

¿Por qué no pensar en un circuito turístico que tenga a los dos goleadores históricos de la selección (Cavani y Suárez) como un atractivo? ¿Por qué no pensar en generar alguna propuesta de tour sobre la figura de Horacio Quiroga que complemente a la atractiva visita a la Casa Museo que lleva su nombre? ¿Por qué no pensar en generar iniciativas relacionadas con el astroturismo2, invitando a los turistas a conocer a su vez historias místicas en la zona de La Aurora? ¿Por qué no pensar en un circuito relacionado a productos simbólicos de la zona como los cítricos, los olivares o los vinos tannat? ¿Por qué no idear alguna propuesta que relacione leyendas mágicas de la ciudad como las de los aparecidos en el Parque Solari, Teatro Larrañaga o el IPOLL?

Seguramente nos quedamos cortos con la gran cantidad de riquezas históricas, naturales y culturales que Salto posee y que podrían suponer la generación de nuevos productos para disfrute de locales y turistas.

Recursos hay. Gente idónea y técnicamente preparada también. Solamente es cuestión de abrir los ojos y empezar a crear.

*Magíster en Consultoría Turística egresado de la Universidad Europea del Atlántico / Docente del Instituto de Alta Especialización de Salto (DGETP-UTU).