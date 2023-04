El Partido Nacional en Salto apunta alto en el nuevo ciclo electoral

Y mientras Lima va

Pese a sacudones internos y externos, tan comunes en la política vernácula, el Partido Nacional en Salto se apresta iniciar el ciclo electoral (2024/25) con muchos bríos.

En estos momentos, la mayoría de los dirigentes, responden que hay sondeos, y firmes posibilidades de concretar antes de diciembre 2023, la tan mentada coalición departamental. Sostienen muchos de ellos, que hay factores, obstáculos a vencer, para concretar tal posibilidad electoral.

Con todo lo que se ha hablado a nivel país y de cogobierno entre cinco partidos políticos, a esta altura ya debería de ser natural la concreción en los 19 departamentos de una fuerza política pensando en las departamentales del 2025. Y si hablamos de obstáculos, en Salto, los hay, y uno de ellos es el de lograr sentar en torno a una mesa a los dirigentes de todos los partidos que integran la coalición.

Coutinho y Albisu, los dueños de la pelota

Los dos son clara mayoría en sus partidos, el Senador Germán Coutinho en el Partido Colorado, Carlos Albisu en el Partido Nacional. Los dos hablan a menudo, están aparentemente de acuerdo en muchos temas y por las mayorías que ostentan, si quieren resolver, la coalición en Salto, lo hacen, pero…están las minorías, que demandan, que quieren ser parte. Además hubo algunos hechos, no menores, en los últimos tiempos, que han dilatado la posible conformación de la coalición.

En primer lugar, dicen en los mentideros políticos que hubo una encuesta pedida por los blancos, donde les daría, al Partido Nacional, el triunfo en las departamentales, sin necesidad de conformar una coalición. Eso habría envalentonado a dirigentes blancos a querer largarse solo sin acuerdos que luego encorsetan.

Pero, la sensatez de viejos dirigentes puso paños fríos a ese impulso y la aguas se calmaron.

El otro tema, según esos mentideros políticos, sería en que en esas charlas entre Albisu y Coutinho, el senador colorado habría resultado mas locuaz, más convencido e intentando convencer a su “socio”, que con él a la cabeza (Coutinho, por las dudas), Salto dejaría de ser frenteamplista. Eso habría llegado a oídos de Álvaro Delgado, quien le habría manifestado a Albisu, “la coalición en Salto, si, pero, con vos a la cabeza”.

Y otra rispidez, se comenta que hubo, con los mismos protagonistas fue cuando, dirigentes de Vamos Salto, De Mora, Presentado, y alguno mas, habrían hablado con Albisu, unos dicen que para sumarse a los blancos, otros que por un puesto en CTM, puestos que pretendían ocupar, que incluso Coutinho les habría dicho que iban a ocupar, y después fueron otros los elegidos para esos lugares.

En esta oportunidad quien habría pateado habría sido Coutinho, ante el mismo, Delgado, señalando que “si nos sacan dirigentes colorados, no hay coalición en Salto”.

Después de eso, De Mora se fue con Lima, y esta trabajando con firmeza para que el actual intendente de Salto sea senador y que su hermano, Alvaro Lima, vuelva a ser diputado.

Después de eso también Coutinho se lanzó de lleno a rearmar Vamos Salto y en este 2023 viene siendo muy intenso en reuniones, charlas, en actividades de todo tipo, no hay descanso.

Albisu, por su parte, desde hace unos meses, le puso freno a sus intensas actividades, las partidarias y las de CTM. Basta mirar los diarios para saber que legó muchas cosas, mientras buscó recuperar energías. En estos días ha vuelto a mostrarse más seguido en público y su semblante es otro.

El caso Penadés, cómo afecta en Salto

En el Partido Nacional, aquí en Salto, dicen que siguen con atención los casos de Astesiano y de Penadés. En el tema Astesiano, al parecer no afectó en nada, pero el caso Penadés, por ser una figura clave en el herrerismo, La Lista 71, la más afectada, y en eso, si hay ciertas expectativas. Están los que dicen que no va a pasar nada, que la Justicia se va a encargar de poner las cosas en su lugar, pro también está, los que piensan, que a pesar de lo que pueda determinar la Justicia, la carrera política de Penadés ha quedado muy afectada, y con eso afecta mucho a la Lista 71 en particular, al herrerismo y al Partido Nacional en general. Hay quienes van más allá y no dudan que Penadés, mas tarde o más temprano deberá dar un paso al costado y renunciar a su banca para no perjudicar el año que viene al Partido.

Los jóvenes, un caudal importante que se suma

Las elecciones juveniles del año pasado del Partido Nacional, resultaron un semillero importante para sumar nuevos dirigentes a las distintas listas locales. Ya el hecho de duplicar en votos a las anteriores elecciones juveniles, aquí en Salto, le abrió las puertas a un importante número de nuevas figuras que están militando, proponiendo, e impulsando el accionar del Partido Nacional en Salto.

Los otros partidos de la coalición

Un partido que dejó de existir a nivel nacional, pese a contar con un diputado en el Parlamento, es el Partido de la Gente. Aquí en Salto, su figura más visible, Liliana Filonenko está trabajando firme con el Partido Colorado, con Vamos Salto y con la Lista 20115 de Paco Estevez.

El Partido Independiente se ha llamado a silencio en Salto y no se sabe si se mantienen los dirigentes o si buscarán nuevos rumbos. Si están trabajando lo están haciendo muy calladitos…

En cuanto a Cabildo Abierto, está dividido en dos sectores, uno el que lidera el diputado Rodrigo Albernaz que viene trabajando muy firme, con objetivos claros y ha comenzado a desarrollar diferentes propuestas para el ciudadano común. La otra parte es una Coordinadora que reúne a varios grupos, donde se encuentra la ex diputada colorada Cecilia Eguiluz, que le viene dando forma a un trabajo partidario con objetivos que van más allá de las próximas elecciones.

Y mientras Lima va, en el FA, ¿hay mar de fondo?

El Intendente Andrés Lima por su parte sigue raudo el trazado de su ruta electoral, no pierde tiempo, toma atajos cuando puede y acelera en las curvas de los acontecimientos como buen piloto que es, en carretera y circuitos.

Lo que no sucede igual, a la interna del FA, por un lado, el silencio que habla del PCU, que orejea los naipes, no juega todavía sus cartas, pero sabe que es clave en el andamiaje Limista, y que en su momento hará su propuesta.

Lo que si está algo revuelto, capaz, por culpa del crecimiento tan rápido, es en cuanto a los posibles candidatos a diputados y la pre candidatura a Intendente. Andrés Lima quiere que en ambas instancias electorales, sea su hermano, Álvaro, quien encabece las listas, y se rumorea que la esposa del intendente estaría como primer suplente.

Pero aquí, en la candidatura a diputado, le han salido dos competidores, por la razón de los votos, que son Mario Furtado y Henry Albarenque, si no hay acuerdo, los tres van a marcar votos, a suerte y verdad, y no valdrá el dedazo que tanto desea el intendente.

En cuanto a la Intendencia, todo dependerá de las internas, pero tanto Álvaro Lima, Mario Furtado y Henry Albarenque, se lanzarán por el sillón municipal. Aquí aparecerá otro pretendiente, nada más y nada menos que el Secretario General, Gustavo Chiriff, que hoy por hoy, carga sobre sus hombros el mayor peso del timón de la Intendencia.

Y falta por saber quien tomará la posta en los sectores no limista del FA, por ahora no hay nombre ni señales, pero ya lo elegirán…