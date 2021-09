El paro general convocado para hoy miércoles 15 tendrá una movilización “impresionante”, según las expectativas del PIT-CNT

No habrá educación en todo el día y se prevé que el transporte funcione con normalidad. Habrá guardias en los vacunatorios de Covid-19

Hoy miércoles 15, hay paro general convocado por el PIT-CNT con movilización en torno al Palacio Legislativo en la capital del país. La medida es en reclamo de soluciones al gobierno y en defensa del Instituto Nacional de Colonización. Al respecto, se informó que la paralización de actividades resuelta por el sindicato será entre las 10:00 y las 18:00 horas.



LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PARA POR 24 HRS

A pesar de ello, los gremios de la educación decidieron efectuar un paro por 24 horas, por lo que no habrá clases en escuelas y liceos tanto públicos como privados durante todo el día, así como tampoco en UTU ni en la Universidad de la República.

ANEP implementará plan de alimentación con 26 escuelas sede por el paro de hoy

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) implementará hoy miércoles un plan de emergencia en el cual se designaron 26 escuelas sedes para Montevideo y la costa de Canelones, con el objetivo de que no queden niños sin comer por el paro a nivel nacional.

Desde la ANEP se informó que hoy miércoles se “cumplirá con el servicio de alimentación (almuerzo) en el marco de las posibilidades que cuenta la Dirección General de Educación Inicial y Primaria”, a través de un conjunto de acciones.

“De acuerdo con la información que se cuenta en función de situaciones generadas en paros anteriores, los alumnos podrán concurrir a ‘escuelas sede’ donde se les brindará viandas o menú de emergencia”, se expresó en un comunicado.

A su vez, se autoriza a todas las escuelas con comedor tradicional la contratación de menús de emergencia para el caso en que la dirección escolar “evalúe no están dadas las condiciones para el funcionamiento” adecuado.

Desde ANEP se informó que este plan de emergencia involucra solo a Montevideo y la costa de Canelones, debido a que en el resto del país las inspecciones departamentales “han coordinado a nivel de cada escuela para atender los requerimientos de los alumnos y sus familias, determinando las ‘escuelas sedes’ que recibirán a los niños de las que presuntamente estarán cerradas.

El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, dijo que durante el último paro a nivel nacional hubo unos 35 mil niños que se quedaron sin recibir alimentación de parte de Primaria.

Silva señaló que estaba muy conforme con cómo se había trabajado para lograr esta solución de emergencia, que es inédita, y aclaró que aunque no se contempla que sean 35 mil las bandejas demandadas, la cantidad estimada para atender la situación de emergencia es muy cercana.

TRANSPORTE

Por otro lado, sí habrá servicio de ómnibus ya que la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) afirmó que, si bien adhiere a las reivindicaciones y participará de la movilización con coches, el servicio continuará brindándose a la población ese día.

SALUD

Asimismo, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) pararán desde las 8:00 hasta las 15:00 horas, mientras que la Federación de Funcionarios de Salud Pública realizará un paro por 24 horas. Por su parte, la Federación Médica del Interior (FEMI) aseguró que no realizará paro y sus actividades no se verán afectadas.

De igual forma, todos los gremios garantizaron que se mantendrá la atención a los pacientes internados y oncológicos, así como los servicios de urgencia y emergencia. También se dispuso que haya guardia gremial en los vacunatorios del país para no afectar la campaña de inoculación contra la covid-19.

A diferencia del resto del sector de la salud, el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) anunció que no suspenderá sus actividades; los cirujanos y anestesistas tomaron esta decisión teniendo en cuenta el atraso que hay a nivel de las cirugías por la pandemia.

BANCOS

Los bancos permanecerán cerrados porque la Asociación de Empleados Bancarios decidió adherirse al paro, también durante 24 horas.

CONSTRUCCIÓN

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) también se adherirá al paro. En el comunicado difundido por esta gremial, especificaron que en Montevideo se comenzará a las 10:00, mientras que en Canelones a las 9:00 y en San José el paro iniciará a las 8:00; «mientras tanto el resto del país y las ramas anexas paralizarán sus actividades por 24 horas», detallaron.

COMERCIOS

Desde la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) manifestaron que se sumarán desde las 9:00 hasta el final de la jornada del paro.

MINISTERIO DE TRABAJO

Finalmente, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informaron que este miércoles las dependencias de la cartera en todo el país permanecerán abiertas en el horario habitual de 9:00 a 17:00.