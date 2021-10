El Palomar, una apuesta a la educación inclusiva

El Palomar, es una ONG creada en 2019, que promueve la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad.

Entrevista a Fiorella Rovascio, Directora Ejecutiva de El Palomar.

Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.



-¿Cómo nace El Palomar?

El Palomar nace a mediados de 2019 con una idea que tenía desde hace ya un tiempo de formar una ONG, su Presidente Gustavo Saenz, con la idea de trabajar en la educación inclusiva de niños con discapacidad. Para concretar su iniciativa Gustavo reúne un grupo de amigos para pensar la forma más adecuada de implementarlo y así es que surge El Palomar. El nombre viene por el padre de Gustavo que era colombófilo y tenía un palomar en su casa. En honor a su padre fallecido lo llama El Palomar.

–El Palomar promueve la educación inclusiva de niños y jóvenes con discapacidad. ¿En qué consiste el Programa de Ayuda al Estudiante con Discapacidad (Paed)?

El programa Paed, trabaja incluyendo niños con discapacidad en colegios privados, en instituciones privadas. La idea es que trabajemos con la familia y la institución, interactuar las tres partes. Respecto a la familia buscamos sostenerla y acompañar el proceso educativo de su hijo, dándole también el soporte económico. El Palomar se encarga de la cuota del colegio y todo lo que necesite ese niño para estudiar dentro de esa institución, ya sea que traslados, materiales, libros, uniforme, todo lo que conlleva estar en una institución privada.

Sostener la familia año a año para que este niño culmine todos sus ciclos. Pedimos a la familia un compromiso real, acompañando la educación de su hijo y los procesos de El Palomar.

Con la institución educativa trabajamos asesorando y acompañando el proceso de este niño en la inclusión y en la inclusión de toda el aula. Ya sea que se necesite capacitación docente o talleres con los niños. Nos vamos adecuando al camino que vaya teniendo la institución educativa, si ya ha trabajado con la discapacidad o no, si los profesores han tenido alguna experiencia también. Trabajamos el concepto de tener un aula diversa.

En este momento estamos trabajando con el Colegio Belén de la zona de aeroparque de Canelones, donde tenemos dos niños incluidos, son dos niños con discapacidad motriz, este ya es el segundo año que concurren allí.

Otro tipo de trabajo que hacemos en el programa, es asesorar a instituciones que ya tienen alumnos con discapacidad. Bajo esta modalidad estamos trabajando con un Colegio en Rocha, con un Colegio en Montevideo, también este año hicimos asesoramientos puntuales (no de forma anual) en otros tres colegios.

-¿Cuáles son los mayores obstáculos que ven en la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos?

El mayor obstáculo que hay es el actitudinal. Cuando hay una barrera actitudinal, todo se hace mucho más difícil. Se allana más el camino cuando hay apertura, aunque nunca hayan trabajado con la discapacidad anteriormente. Ha habido un gran cambio a lo largo de estos años, se ha logrado ver como se enriquece el aula, el centro educativo, pero sigue siendo un obstáculo la barrera actitudinal de profesores o el equipo directivo.

-¿Cómo ven la realidad de Uruguay en cuanto al acceso al trabajo de las personas con discapacidad?

Hay un antes y un después de la pandemia. Se había allanado el camino con la ley 19.691 donde obliga a las empresas privadas a tener un cupo de personas con discapacidad trabajando dentro de su personal. Esto se dejó bastante de lado durante la pandemia, pero ahora en el segundo semestre del 2021, está mejorando la situación, hay un mayor interés. La opción del teletrabajo en pandemia sirvió para que no todos quedaran afuera. No es que sea una opción el teletrabajo para las personas con discapacidad pero ha abierto otra opción. Sabemos que hay personas del interior teletrabajando para empresas de Montevideo. Abrió un abanico de posibilidades que antes de la pandemia no se pensaba. Se está trabajando arduamente, con acompañamiento de sociedad civil. Nosotros desde la ONG que trabajamos con la educación inclusiva buscamos que teniendo una educación de calidad, mañana puedas tener un trabajo de calidad también.

-¿Cómo financian los diferentes programas?

Nos financiamos 100% con donaciones, ya sea de particulares o de empresas y haciendo diferentes acciones como fue la Feria inclusiva este año o como fue el año pasado las 5K. Donde más allá de visibilizar el tema de la discapacidad y de concientizar sobre la temática, es también para recaudar fondos.

Para quienes quieran contactarse o recibir más información acerca del trabajo en educación inclusiva, El Palomar tiene su página web.

www.elpalomar.org.uy también está en twitter @elpalomar_uy o en Facebook El Palomar Uruguay