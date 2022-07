El país que no queremos￼

Dos suicidios por día y la mayor parte de ellos entre los “abuelos” que cuentan con 75 años o más, resultan preocupante y plantean una tremenda incóngnita ¿Qué estamos haciendo para atender este tema?

En este sentido habría que saber a ciencia cierta a qué se debe. ¿Es “normal” que esto suceda? ¿por qué se acentúa en el Uruguay?

Hay incluso fuentes predictoras de catástrofes que sostienen que a este ritmo Uruguay se encamina a ser un país cada vez más despoblado.

Para ellos la involución de los nacimientos, la tasa de suicidios, junto a la de homicidios y a la de accidentes fatales así lo estaría indicando.

Lejos estamos de entrar en el debate si eutanasia SI o eutanasia NO. Si abortos SI o abortos NO. Pero no se pude desconocer que son todos temas con incidencia en nuestra preocupación de hoy.

Que el Uruguay es un país de genta mayor, no es novedad.

Que cada vez es menor el número de nacimientos tampoco.

Que aumenta el número de suicidios al punto que nos ubica en los primeros lugares de América Latina, tampoco.

Que los motonetistas que mueren en siniestros fatales evitables lo sabemos.

¿Estamos enfrentando esta pandemia evitable con las armas adecuadas?

En primer lugar los ancianos que se suicidan se sienten inútiles y dejados de lado, ya convertidos en una carga inútil para la sociedad y sus seres queridos en particular.

Depende de nosotros hacer algo para involucrarnos en sus temas, para valorarlo como es justo hacer con quien han aportado y siguen aportando en lo que hemos logrado.

Su vida debe tener sentido más allá de sus posibilidades físicas y ellos lo deben ver y saber.

El segundo aspecto, la baja cifra de nacimientos y aquí es necesario distinguir entre dos cosas. Una el embarazo no querido o la violación que jamás compartiremos, aunque entendemos que sea cuestionable.

La segunda el embarazo no buscado, no asumido, pero entiéndase bien lo que nos rechina es que se haga pagar y culpar a un inocente, de la responsabilidad de una sociedad hedonista, para quien sólo tiene sentido el placer.

El tercer aspecto es el de los accidentes de tránsito evitables. Aquí las responsabilidades son otras. ¿Qué se está haciendo en materia de controles? ¿Cuáles han sido y son sus resultados?

O no sirven las medidas que se han aprobado o no son eficaces porque se aplican mal o no se aplican. Esa es la cuestión.

A.R.D.