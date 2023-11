El operativo de volver a ser lo que Gladiador fue: Usuca-Moreira-2024

-El miércoles pasado a la noche, para los hombres de mando en Gladiador, no fue un encuentro más. Tiempo de explorar perspectivas de futuro a determinados niveles, asentar criterios específicos y agendar cuestiones básicas de aquí a fin de año.

Es bien concreto que en Gladiador, «ya estamos trabajando para el año que viene», al decir del presidente FERNANDO PAIVA. En tiendas de la entidad del Barrio Artigas, se admite que en el plano deportivo este 2023, quedará en el archivo del no-producto. Complicación en la zona del descenso, variantes en la Dirección Técnica y de última, no solo la salvación, sino también el acercamiento a puestos de play off. A Gladiador no le faltó tanto para alcanzar ese fin, a pesar de los pesares.

Pero como contrapartida suma un año más sin ser Campeón Salteño. La segunda y última vez en su historia en el 2011, con la Dirección Técnica de Richard Albernaz,

LA HORA DE

PROLONGARSE

Como aspecto a tener en cuenta: la ratificación de la continuidad en el ciclo de Richard Humberto Usuca y Julio Daniel Moreira en la Dirección Técnica. Ambos asumieron a tres fechas del final. Con la dupla en el mando, Gladiador metió 9 puntos en 9, llegando a 19 unidades, solo un punto por debajo de Saladero.

Por lo tanto, Gladiador es de los que decidió el control técnico, con la mira puesta en la temporada que vendrá. Igualmente un objetivo que no es menor: potenciar el plantel. Llegarán jugadores, a los efectos de otorgar más garantía a la opción de protagonismo. Y es obvio que no faltarán manos tendidas para que ello sea posible. Las manos solidarias en pro de Gladiador.