Clínica BIBA

Con sus principales: Dres. Juan Bisio y Sabina Balbi.

Con el fin de brindar a la sociedad una atención Odontológica con los más altos estándares de calidad, “Clínica Odontológica BIBA” nació en el año 2004.

Su filosofía en esta actividad, ha sido además implementar la más actualizada tecnología y ciencia, así como técnicas y tratamientos. Consiguiendo de esta forma, excelentes resultados y con una atención humana, que caracteriza a su equipo de trabajo.

BIBA, está ubicada en Av. Armando Barbieri 802 y su contacto telefónico es: 473 – 41617.

Para interiorizarnos de todos los avances desde sus comienzos, acudimos a la palabra de sus principales. Para que en un diálogo muy ameno nos comiencen mencionando, lo que han logrado incorporar en tantos años de desempeño:

“Hemos incorporado instrumental y nuevas tecnologías, con un enfoque integral del paciente, abordando todas las áreas que la Odontología y Estética facial, nos interesa”, nos dice el Dr. Juan Bisio.

¿Cuáles son los pilares con los cuales desarrolla actividad Clínica BIBA?

Nuestros pilares básicos son el trinomio de conocimiento-destreza manual-instrumental para poder brindar lo mejor de nuestra profesión.

Y en esos pilares trabajamos día a día.

Sin nunca olvidar que la Odontología, forma parte de la salud integral del paciente, tanto física como psicológica.

Por citar un ejemplo de un estudio realizado en febrero del 2019 por el microbiólogo JAN POTEMPA quien dirigió un estudio, donde observó que el cerebro en pacientes que fallecieron con Alzheimer se ha encontrado un patógeno que es clave en el desarrollo de las periodontitis crónicas, como lo es la porphyromonas gingivales y sus proteasas tóxicas que se llaman gingipains.

Llegando a la conclusión de que si se inhiben esas proteasas se podría tratar esa colonización y también los efectos que eventualmente pudiera provocar en dicha enfermedad (Alzheimer) y los trastornos Neuro degenerativos.

La importancia de la Salud Dental

“Es así como cada vez más, en la Odontología, al igual que en la Cardiología, donde infinidad de estudios científicos han comprobado la importancia de la salud dental y de encías, existe una relación directa entre estas patologías bucales.

Por ejemplo una endocarditis bacteriana. Y así podríamos nombrar muchas más áreas, que se relacionan directamente con la salud bucal.

Es por eso y mucho más, que una salud bucal no debe disociarse de nuestra salud física y mental, ya que una sonrisa en salud nos permitirá un relacionamiento social sin límites a la hora de expresar una de las formas más bellas de la alegría, que es la sonrisa plena”, menciona la Dra. Balbi.

¿Cuáles han sido algunas de las incorporaciones en BIBA?

Algunas de nuestras últimas incorporaciones es la utilización de Odontología digital en procedimientos, realización de Toxinas Botulínicas y Ácidos hialurónico. Carillas sin tallado, Feldespasticas, Cirugías implantológicas por Flapless, Odontología con atención basada en el concepto Fullmouth, donde brindamos atención intensiva y disminuimos drásticamente los tiempos de atención, llevándolos a la menor cantidad de consultas para resolver un caso.

Es nuestra filosofía de trabajo.

La que soñamos en nuestros inicios, la que se mantiene plenamente en nuestros accionares diarios. En nuestro comienzo, siempre estuvo presente el objetivo de llevar una medicina cálida, humana y plenamente científica en cada uno de nuestros actos profesionales.

¿En cuánto a procedimientos, también se observan cambios?

Hemos incorporado no solo instrumental, sino que la tecnología ha jugado un papel fundamental para poder realizar procedimientos implantologicos mínimamente invasivos, mejorando notablemente el post-quirúrgico en nuestros pacientes.

Incursionamos en áreas de estética facial donde realizamos armonización oro-facial con la utilización de Toxina Botulínica y Ácido hialurónico, para no solo abordar la estética dental.

¿Contamos próximamente con otras sorpresas para incorporar en Clínica BIBA?

Sí, tenemos el agrado de incorporar en este próximo mes, lo último en rehabilitaciones estéticas de calidad como son las carillas FELDESPATICAS MÁS LEUCITA permanentes, sin tallado y en solo dos sesiones.

La incorporación de la Odontología digital a través de CADCAM. Son algunas de los tantos beneficios que la Odontología nos brinda y que la hacemos llegar a nuestros pacientes en la Clínica.

¿Existe una capacitación continua en el equipo de trabajo?

En nuestra Clínica, estamos continuamente capacitándonos, ya que la Odontología es una profesión que amamos y que nos brinda cambios que nos exige capacitarnos para poder traer a nuestra sociedad lo último en nuestra profesión.

Contamos con un Staff de Profesionales, altamente capacitados y un equipo de laboratoristas con amplia capacitación para un trabajo ágil, dinámico y de excelencia.

La Odontología es una ciencia que está en continuo avance y es nuestro deber profesional y ético, mantenernos actualizados para brindar calidad en salud.