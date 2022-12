El nuevo vicecanciller se reunió por primera vez con Bustillo: “Mi rol será seguir fortaleciendo”

Respecto a las tareas del rol de subR secretario, «no va a haber ningún

cambio. Lo que no significa eso es que no vayamos a aprovechar la extraordinaria formación que tiene», sostuvo Bustillo.



El canciller Francisco Bustillo se reunió por primera vez con el nuevo vicecanciller, Nicolás Albertoni. Según indicó el ministro, lo puso al tanto del trabajo que viene haciendo la vicecancillería a nivel regio-nal e internacional. Buscan trabajar en una con-tinuidad en lo que ya venían llevando a cabo en la canci-llería: «El panorama que nos espera trabajando juntos con un buen compañero de ruta, que sin ninguna duda lo va a ser Nicolás», dijo el canciller. Por su parte, Albertoni dijo que se encontró «con gran-des profesionales» en la pri-mera reunión de gabinete. «Mi rol será de seguir fortalecien-do, empujando para que las cosas sigan concretándose». Respecto a las tareas del rol de subsecretario, «no va a haber ningún cambio», sos-tuvo Bustillo. «Quienes vie

nen actuando en las distintas negociaciones, responsabilidades que le caben, van a seguir. Lo que no significa eso es que no vayamos a aprovechar la extraordinaria formación que tiene en esas áreas Nicolás», explicó respecto al comercio exterior.

«Es buena la continuidad en estas cosas. El rol de jefe negociador desde el punto de vista de las relaciones internacionales hay que cuidarlo mucho, porque esa continuidad y respeto al proceso está en que la institucionalidad lo respalde», dijo por su parte Albertoni.

Tensión interna en el Partido Colorado.

Por otra parte, ayer en un artículo publicado en montevideo Portal informa que la renuncia de Ache y el nombramiento de su sustituto generó tensión interna en el Partido Colorado. La salida de Carolina Ache de la Cancillería y la designación en su lugar de Nicolás Albertoni como subsecretario de Relaciones Exteriores tensionó la interna colorada entre los sectores Ciudadanos y Batllistas. Al tiempo que los lide-rados por el ex presidente Julio María Sanguinetti respaldaron a Ache, que tras renunciar a su cargo además se desvinculó de Ciudadanos, en Batllistas también reivindican la cercanía del nuevo funcionario con esa ala del partido.

Es que aunque en declaraciones públicas Albertoni se manifestó como indepen-diente, en Batllistas asumen que tiene un vínculo cercano con la agrupación. ¿Por qué en Batllistas destacan el vínculo de Albertoni con ese sector? En primer lugar, señalan una cercanía personal con Sanguinetti. Además, marcan que el nuevo vicecanciller es-tuvo el 10 de diciembre en la última reunión de la agrupación nacional de gobierno de Batllistas, donde habló sobre política exterior, como señaló este jueves el semanario Búsqueda. A su vez, en las últimas elecciones de jóvenes del Partido Colorado, impulsó la Lista 1621, que respondía a un sublema de Batllistas. En Ciudadanos aseguran que Albertoni tiene un vínculo cercano también con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y con otros dirigentes del sector como el diputado Felipe Schipani. Recuerdan que Albertoni también participó en los últimos años de distintas reuniones promovidas por ese sector para dialogar con militantes y dirigen-tes sobre política exterior, según integrantes del sector consultados por Montevideo Portal.

Sanguinetti y Viera

El contrapunto quedó marcado en los últimos días en declaraciones tanto de Sanguinetti como del ministro de Turismo, Tabaré Viera. También es un tema de conversación en las charlas informa-les entre algunos dirigentes de Batllistas, señalaron desde ese sector. En declaraciones citadas por Telemundo de Canal 12 este martes 20, Sanguinetti valoró la eventual designación de Albertoni y marcó el vínculo con Batllis-tas. «Adrián Peña, líder de Ciudadanos, me consultó por la propuesta de Nicolás Albertoni. Nicolás tiene actuación en la agrupación de Batllistas, pero él es un hombre

del Partido Colorado», dijo Sanguinetti, que además destacó su trayectoria académica. El expresidente se expresó en la misma línea en declaraciones a VTV Noticias. «Es un militante de Batllistas, pero es una figura de todo el partido, que ha actuado en sus actividades, de modo que se-ría fantástico. Por suerte, el Partido Colorado tiene gente para estos cargos y este es muy brillante», afirmó.

El ministro Viera, otro de los referentes de Batllistas, también se refirió este jueves a la

renuncia de Ache y la desig-nación de Albertoni.

«Cada uno tiene su sensibilidad política. Se sintió no apoyada por su sector político, es un tema interno y tomó una decisión», dijo el ministro, según declaraciones que consignó Radio Universal. «Hoy tenemos ya designado a Nicolás Albertoni, que es un batllista realmente muy capaz, muy inteligente, preparado y por lo tanto vamos a tener un gran vicecanciller. Hay que mirar para adelante», agregó.