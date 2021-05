El nuevo formato de disputa: así en la «A»

Para que el lector no se olvide

Se jugará un campeonato ACUMULADO todos contra todos a una sola rueda (11 fechas) ARTICULO 2. El ganador de este torneo Acumulado se clasifica directo para la disputa de la liguilla. Los seis siguientes clasificados en la tabla del torneo acumulado o sea del 2ª al 7ª jugarán en modo de playoff dos partidos, clasificando los tres ganadores a la liguilla. Teniendo ventaja deportiva los TRES primeros de la tabla acumulada. Siguiendo el siguiente orden de cruzamientos: LLAVE 1: 2ª vs 7ª // LLAVE 2: 3ª vs 6ª // LLAVE 3: 4ª vs 5ª D) El ganador del acumulado más los tres ganadores de los paly off disputarán la liguilla. La liguilla se disputará con los cuatro equipos clasificados a través de la manera mencionada anteriormente.



Si el campeón de la liguilla es el mismo del acumulado será el campeón Salteño.

El campeón del campeonato Acumulado de la categoría tendrá un partido extra, donde podrá ser utilizado en caso de terminar hasta tercero en posición compartida.

En caso de que sean dos los equipos igualados en la misma posición se jugará un solo partido final. ( En caso de terminar igualados en tiempo reglamentario se definirá con tiros penales sistema FIFA) En caso de ser tres los equipos igualados en la primera posición y esté involucrado el campeón del acumulado, se jugará un partido semifinal entre los dos equipos restantes y el campeón del acumulado esperara en una final por la Liguilla.

En caso de ser tres los equipos igualados en la primera posición y que el campeón del acumulado no esté involucrado se sorteará quien pasa directo a la final y por ende los otros dos jugarán una semifinal.

De quedar los cuatros igualados en la primera posición se jugarán semifinales y final. El campeón del acumulado de perder su semifinal no perderá el partido extra.

Los últimos 4 de la tabla de promedios jugarán una ronda todos contra todos, sumando al promedio según la tabla de promedios acumulada.

En caso que uno de estos 4 clubes también esté clasificado a los play off, se jugará primero la definición por el Descenso y luego los play off.

La definición por el descenso se deberá jugar: Domingo- Miércoles- Domingo. Si un club desciende pero es campeón Salteño, se salva del descenso. Los puntos sumados en esta segunda ronda no sumarán puntos para la próxima temporada.