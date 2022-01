El nombre es Palomar y ganando, segundo a la «B»

Divisional «C»: suspensión cantada.

La lluvia fue una constante en la jornada de la víspera. Primero en la madrugada y luego en las horas siguientes. Por lo tanto llegaría el momento de la decisión cantada: Cerro y Quinta Avenida Treinta y Tres sin poder disputar el partido pendiente de la tercera fecha, que también se canceló por inclemencias del tiempo.



El partido en una primera instancia no será reprogramado, desde el momento que ahora la «C» apunta a los dos partidos válidos por la última fecha, mientras que Parque Solari y Barcelona permanecerán al margen. Optaron por no afrontar el juego, desde el momento que ya no tienen chance alguna. Los partidos que vienen fijados para el sábado próximo, ambos claro está en el Parque Ernesto Dickinson.Hora 19.15′- Cerro vs Almagro. Hora 21.15′- Palomar vs Quinta Avenida-Treinta y Tres.Palomar con 26 puntos en la tabla de posiciones, mientras Parque Solari y Cerro registran 22 puntos. Palomar con 14 partidos jugados y Cerro 13. Por lo tanto a primera hora, Cerro está virtualmente obligado a ganar para sostener posibilidades, aunque si ello ocurre y Palomar vence a segunda hora, el ascenso a cuenta del equipo celeste, actual líder.-Registro gráfico: sitio oficial de C.A.PALOMAR-