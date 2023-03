«Si usted es un entrenador que maneja una entidad barrial, debe tener en cuenta conceptos formativos en la iniciación del niño en el fútbol. Debemos desarrollar la contención, educación y formación. Contener porque después del colegio y su casa, el club será el lugar donde pase más tiempo.

Debemos estar enterado de todo lo que le ocurre a ese pequeño que viene diariamente a la institución que comandamos. Esto le dará la posibilidad de manejar en todos los aspectos la conducta que expresa en el juego, la generosidad, violencia, espíritu de lucha entre otras cosas se traen de los aportes que va consumiendo en su hogar.



La educación debe partir como primer concepto, el aprendizaje del fair play y de saborear el triunfo con tranquilidad y tomar la derrota con naturalidad, el rival es un compañero de juego no un enemigo.

La formación es algo elemental en las edades cronológicas de los chicos, deben aprender primero a conducir el balón, luego a pasarlo, continuar con el aprendizaje de la gambeta, la búsqueda de espacios vacíos, el cabezazo, remate y por último los movimientos en espacios reducidos.

El entrenador que gana más campeonatos no es el mejor, sino aquel que forma conceptos en sus alumnos.

Recuerde usted es un formador y como tal debe darle participación a todos los que están en un entrenamiento o partido de fútbol, no olvide algo primordial. «EL NIÑO SOLO QUIERE JUGAR»

Con el «profe» argentino, GERARDO SALORIO, siempre es posible el rescate de enfoques y compartirlos desde EL PUEBLO, un fin en si mismo. Antes de la pandemia, Salto, inquietud mediante de Julio Santín. Su disertación fue imperdible. No en pocos quedó la huella de su teoría, pero también el imperativo de la práctica. Es una manera de ir descubriendo el camino….