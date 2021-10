El «Nico» ataja arriba y enseña a los de abajo

La buena va llegando otra vez para Nicolás Sánchez, quien desde algunos meses a esta parte,es uno más en la plantilla de Atenas de San Carlos. El exUniversitario, Arsenal y selecciones juveniles de Salto, ahora es parte de una nueva misión: entrenar a los arqueros del Baby Fútbol en la entidad que milita en la Segunda División Amateur, pero también a quienes son parte del fútbol femenino.



La verdad sea dicha: al «Nico» le ofrecieron la chance y aceptó. Por lo tanto, de aquí en más no solo será jugador de la Cuarta División de Atenas, sino desde el presente también este tiempo de transmitir los conceptos adquiridos bajo los tres palos. Es un puesto para especialistas y el «Nico» sabe de esto, más allá de su corta edad. No le han faltado maestros en su trayectoria y uno de ellos, especialísimo: Ramón Walter Rivas. Por lo demás las informaciones que llegan desde Montevideo, dejan en claro que el juvenil salteño, no está tan lejos de ser definitivamente uno más en el plantel superior de Atenas de San Carlos.