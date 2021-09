El negocio de repartir

Huracán Buceo 1 Salto Futbol Club 1

Bella Vista había ganado 1 a 0 en el partido de primera hora, por la nueva fecha en la Primera División Amateur. Salto Fútbol Club llegó al partido frente a Huracán Buceo, sabiendo que los «papales» ya puntuaban 15 unidades. Y para Salto no termina siendo adverso el 1 a 1 final, porque eleva a 11 puntos el registro, en una serie donde clasifican los primeros cuatro equipos. Habrá que aguardar que produce hoy Paysandú FC ante Mar de Fondo. Si gana el sanducero, emparda a Salto en la segunda escala. No fue un partido saliente de Salto. Se fue ganando 1 a 0 el primer tiempo, con la estupenda definición de Darío Giovanoni.La tibieza de Huracán Buceo en el primer tiempo, sin aportar mayores señales ofensivas. Salto amenazó con remates de Sabaño y el «Pony» Pintos. El trámite del segundo tiempo fue decadente, las variantes «naranjeras» no ofrecieron rentabilidad y el equipo fue cayendo en una actitud vacía, sin consistencia. Huracán Buceo consumó la igualdad en la media hora de la recta final a través de Rodrigo Hernández, metiendo un cabezazo a la medida del oportunismo.De última quiso más el equipo «trico playero», con andanzas ofensivas persistentes, ante un Salto que pareció convencido: el empate no resultó mal negocio. Sumar de visitante, cuenta a favor.********

ASÍ PASÓ Campo de juego: Parque Víctor Della Valle de Montevideo.

Partido válido por la quinta fecha de la primera rueda.Primera División Amateur.

HURACÁN BUCEO (1)- Rodolfo Rodríguez, Pío Rivero, Guzmán Verdías (Tregarler), Augusto Puerto, Isaís Toloza, Guillermo Bitabarez, Nicolás Reyes, Facundo Pérez (Mendoza), Danilo Alemán, Changa Bass, Rodrígo Hernández.Director Técnico: Martín Sosa.

SALTO FÚTBOL CLUB (1)- Jorge Fleitas; Michell Palacio, Christian Luna, Nicolás Morales, Franco Matías Bentín; Emanuel Fraga (Gino Sandiano), Alejandro Pintos (Nahuel Serrón), Juan Gabriel Silvera (Federico Estrella); Darío Giovanoni (Bruno Camargo), Federico Pereira.Director Técnico: Joaquín Burutarán.GOLES: 30′ Darío Giovanoni (SFC). Segundo tiempo: Rodrigo Hernández (H.B).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Christian Luna-Alejandro Pintos

.EL MEJOR DE HURACÁN BUCEO: Rodrigo Hernández.