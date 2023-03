El molde del empate

Plaza Colonia y La Luz repartieron honores en el Suppici abriendo la séptima fecha del torneo Apertura, un resultado que dejó gusto a poco para los dos. Aníbal Hernández abrió la cuenta para la visita al minuto de juego, Christian Ebere, con un golazo, lo empató a los 42′ en Colonia. Fue 1 a 1.

Con el empate entre Juventud de Las Piedras y Miramar Misiones sin goles en el Parque Artigas, comenzó este viernes la disputa de la tercera fecha del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional. Hoy sábado continuará la disputa de la séptima fecha del torneo Apertura, con el aditivo de que los dos grandes verán acción en una etapa que se desdoblará hasta el lunes. Liverpool vs Torque (9.545′); Deportivo Maldona vs Nacional (hora 17) y Peñarol vs River Plate (19.30′).