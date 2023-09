El misterio de la desaparición de Gonzalo Barboza

por Catalina Trinidad

La desaparición de Gonzalo sigue siendo un misterio, el día 28 hizo 9 meses ya de su ausencia y olvidado por las autoridades .

DIARIO EL PUEBLO se contactó con la mamá de Gonzalo , la señora Andrea Sisnandez que llora el no saber nada de su hijo . Diario El Pueblo hizo un repaso desde la ausencia de Gonzalo hasta el momento . DIA SE SU DESAPARICION : Día 28 de noviembre del 2022, hora 7y45 pero la directora Carol Giselle Ceriani del centro ALAS MULTICOLOR de Paysandú ,en el cual Gonzalo estaba internado, realiza un llamado a la policía , solo una llamada telefónica para dar el aviso. Ahí es la primera inconsistencia . Un llamado realizado por teléfono .Al otro día recién le avisan a su madre que Gonzalo se había ido del centro . El día 30 de noviembre la asistente social del centro ,Geraldine Eugi Alegre, realiza la denuncia de manera presencial en la ciudad de Salto , es ahí donde se toma la alerta. En ese momento la mamá de Gonzalo en compañía de su hija comienzan ellas mismas a realizar un rastrillaje .

QUE RECORRIDO DE GONZALO TOMARON LAS CAMARAS ?

El radar de Paysandú lo toma a las 13 y 15 . A las 17y30 llega a una estancia donde solicita bañarse , calentar agua para el mate ,pide comida muy respetuoso . Asegura la mamá de Gonzalo dado que ella y su hija fueron las que realizaron todo el recorrido por si solas .El dato de la estancia lo supieron porque al subir la foto de Gonzalo con el anuncio de su desaparición en redes sociales, los señores de la estancia lo reconocieron enseguida y comentaron en el estado de Facebook que había estado en la estancia , ahí la mamá cuenta que rastreo el lugar hasta llegar y hablar con los dueños de la estancia , ellos no sabían en ese momento que era buscado porque lamentablemente la alerta no estaba, pues la policía de Paysandú le explicó que una llamada por teléfono no hace válida la denuncia , quiere decir que recién el 30 de noviembre ,cuando la asistente social concurre en Salto a realizar la denuncia , recién ahí se valida y se alerta . Continúa relatando Andrea que se contactaron con la estancia (tambo) ,fueron hasta el lugar, hablaron con un matrimonio mayor quienes lo recibieron a Gonzalo,justo ese día jugaba Uruguay y fue en el segundo tiempo cuando Gonzalo llegó al lugar. Lo atendieron , se duchó ,le dieron comida , agua caliente para el termo y luego él se marcha no obstante el matrimonio (Elbio Fernández y sra) se percataron que Gonzalo estaba cansado y que no estaba muy bien ( falta de sus medicamentos ) entonces decidieron llamar a la policía de Quebracho quienes llegaron hasta el lugar , lo subieron al móvil en el kilómetro 423 , el matrimonio estaba mirando ,Gonzalo se negaba a subir luego de un rato lograron que se subiera y se fueron . Andrea cuenta que se fueron hasta la comisaría de Quebracho solicitando hablar con la policía femenina y el masculino que iban en el móvil ese día ,no logrando entrevistarse con ellos ya que no estaban pero Andrea pide que los llamen y que les pregunten dónde lo dejaron a Gonzalo ,obteniendo la repuesta , le dijeron que lo levantaron en el kilómetro 423 y lo bajaron en el 426 hacía la ciudad de Salto , o sea 3 Kilómetros más adelante .Al no estar la alerta de código rojo la policía no sabía que estaba siendo buscado ya que la directora del centro,el día 28 de noviembre, solo llamo por teléfono (y esto lo queremos recalcar) ,el día 30 del mismo mes, cuando la asistente social fue a realizar de manera presencial ahí si lo ingresan recién como desaparecido. Más adelante hay otra estancia llamada Los Olivos en dónde sale un camionero llamado Luis Beriso con quién Andrea estuvo hablando .

Beriso les dijo que le pregunto que hacia en la ruta con la alta temperatura .Gonzalo le dijo que iba para Salto a Palomas a ver a su madre .Beriso le dijo yo no voy para Saltó pero con el calor que hace te puedo dejar en la Axion ( estación de servicio) . Y ahí fue donde lo dejo . Andrea expresa que fueron hasta la Axion y ahí hablaron con la gente ,con el muchacho que lava los autos , «Gonzalo me pide un cigarro» le dijo el muchacho .Las cámaras lo toman ahí , imágenes que tiene en su poder Andrea . Continúa su recorrido Gonzalo y es donde perdimos su rastro, en Rodo y Trillo pues conseguimos la cámara particular de un vecino .Fue el último rastro que tenemos de Gonzalo .Ya se lo ve muy cansado a las 20 y15 .Desde ahí no se lo ve más a Gonzalo .Nosotros, dijo Andrea, ,hablamos con los vecinos del lugar ,repartimos folletos con la imagen de Gonzalo ,ofreciendo recompensa pero nada , ahí se lo trago la tierra cuenta Andrea ahogada en lágrimas . Expreso muy triste que la policía no le da datos , no lo están buscando más desde hace tiempo .Dijo , «supuestamente la policía de Constitución tendría que llamarme una vez por semana para darme parte policial y no lo hacen , no me llaman ,no me dan datos , no lo están buscando» . Preguntamos, recorrimos con mi hija y nada .Andrea dijo categórica : todo lo que tengo y lo que te digo es porque con mi hija recorrimos y conseguimos estos datos porque la policía jamás vino a decirme que estaban trabajando y buscando a Gonzalo. El trabajo lo hicimos nosotros ,yo y mi hija . He hablado con Interpol de Montevideo .

Tengo una amiga en Montevideo quien se movió para que me sacarán ADN para cargar al sistema. El jefe de policía de Salto en una entrevista dijo no creer que fuera Gonzalo quien aparece en el vídeo de la estación pero yo la mamá digo que si , que reconozco a mi hijo que aparece en las cámaras de la estación de servicio,porque de otro modo que no fuera Gonzalo el que aparece en el vídeo ,entonces estaríamos hablando de que la última vez que se lo encontró fue cuando la policía lo levanta de la estancia . También digo que el rastrillaje que la policía realizo fue porque esa amiga que vive en Montevideo se comunico con Interpol como lo dije anteriormente y de ahí vino la orden para que realizara el rastrillaje la policía de Salto , pero fue el mismo recorrido que lo habíamos hecho con mi hija antes. Un rastrillaje que se hizo recién a los 6 meses de su desaparición. Ahí la policía nos dijeron que era el primer y último rastrillaje que hacían . Un rastrillaje que comenzó a las 8 de la mañana y termino al medio día y que nos quedó con un sabor amargo ,un sabor a nada .Le preguntamos a Andrea por qué estaba Gonzalo internado en ese centro de rehabilitación en Paysandu. Ella nos cuenta que Gonzalo hace 7 años que estaba en ese centro porque era adicto a los estupefacientes y se le pagaba al centro con la pensión que Gonzalo cobraba por su problema neurológico .Estaba ya dado de alta por el tema de el consumo y solo quedaba un año más por su problema psicológico que contrajo por el mismo consumo pero que ya estaba casi pronto para volver a vivir con ella ,el psiquiatra ya estaba por darle el alta. Gonzalo de hecho realizaba deportes. Un centro que descuido a mi hijo , un centro que se pagaba para que Gonzalo estuviera ahí ,un centro que era responsable de las personas que están allá ,dijo Andrea .

. Las preguntas que se hace Andrea son muchas y una de ellas es ¿ No habrá pasado para la Barra do Quarai ? Dijo_ Ya que ahí no hay muchos controles de documentos. La mamá lleva la esperanza latente en su corazón porque hasta que no aparezca un cuerpo ,la ilusión por encontrar con vida a su hijo la tiene muy presente. La pregunta de todos ..¿DONDE ESTA GONZALO?

