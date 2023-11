EL MIÉRCOLES Y JUEVES PLAZA RURAL PROPONE UNA EXCELENTE OFERTA PARA APROVECHAR EL VOLUMEN FORRAJERO

Son 11.297 los vacunos y 1.634 los ovinos que se rematarán los días miércoles 22 y jueves 23 en la venta 277, siempre con financiación del Banco de la República y seguro por 30 días para todos los ganados.

En forma presencial, la subasta se realizará en la casona del Hotel Cottage, en Carrasco, y se podrán seguir sus alternativas por tv cable, internet y streaming de audio, así como por la renovada app de Plaza Rural.

Las lluvias que llegaron con volumen y frecuencia están generando una voluminosa oferta forrajera, y se afirma la demanda por diferentes categorías tanto de invernada como de cría.

En este remate 277, Plaza Rural pondrá a disposición de sus clientes una oferta muy destacada en calidad; los lotes ya están subidos a la web plazarural.com.uy para observar, leer los informes y realizar preofertas.

Las instancias de la venta se podrán seguir a través del Canal Campo Rural TV en TV cable y DirecTV (puede comunicarse al 091 066 432 por información del canal específico de su localidad), Internet y dispositivos móviles, así como escucharlo por streaming de audio. Los interesados en operar podrán hacerlo a través de la central 0800.8122 o de los móviles de los diferentes escritorios.

MÁS DEMANDA QUE OFERTA

“Estamos con una buena primavera, ha llovido en todos lados, hay mucho pasto, y me animaría a decir que no hay lugar en que no lo haya, por lo que entiendo que quien tiene necesidad de reponer, tiene todo para hacerlo”, dijo Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía. al enmarcar el momento en el que se realizará el segundo remate de noviembre. Agregó que estamos “en un momento donde no hay mucha oferta, y en cambio sí hay más gente buscando las diferentes categorías, especialmente las de animales más livianos”.

GRAN OFERTA DE FORRAJE

Zambrano señaló que “hoy los mercados del gordo y de la reposición van por caminos paralelos. Por eso hay más demanda por la reposición por las categorías livianas, por lo que son los negocios más largos”.

“La gente quiere aprovechar la oferta de pasto”, aseguró.

APROVECHAR TODAS LAS VENTAJAS

Alejandro Zambrano señaló que “todas las herramientas que pone Plaza Rural a disposición de los clientes son muy adecuadas para aprovechar también en este remate, que tiene muy buenos ganados, especialmente en las categorías más útiles”. Y aconsejó bajarse la nueva aplicación de Plaza Rural, “porque actualiza y moderniza las prestaciones. Es muy recomendable”, afirmó.