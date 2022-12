El mercado mundial de la carne podría crecer un 4,7% hasta 2030

El mercado mundial de la carne de vacuno podría crecer un 4,7% hasta el año 2030, según las previsiones de la empresa de estudios de mercado The Brainy Insights, publicadas por Globe Newswire, informó eurocarnedigital



Así, el informe detalla que el mercado de la carne de vacuno crecería un 4,7% entre 2022 y 2030. Se espera que el creciente consumo de productos de carne de vacuno listos para consumir impulse el crecimiento del mercado. Además, es probable que la creciente popularidad de la carne de vacuno halal y kosher entre los consumidores impulse el crecimiento del mercado.





Entre puntos relevantes, señala que la creciente demanda de carne de vacuno alimentada con hierba en varias regiones cree oportunidades favorables para los nuevos participantes en el mercado. Igualmemnte, la creciente demanda en Argentina, Brasil y los países africanos cree oportunidades favorables para los nuevos participantes. Se espera que la demanda de carne de vacuno siga siendo alta en Oriente Medio, debido a que la población es predominantemente musulmana.



Además, varias organizaciones están ofreciendo oportunidades para que los productores de carne de vacuno a pequeña escala y locales crezcan en la industria de la carne de vacuno. Por ejemplo, el USDA introdujo un Programa Grass Fed para los pequeños productores de carne de vacuno, con el fin de ayudarles a certificar que sus animales cumplen los requisitos de la norma de comercialización de la carne de vacuno alimentada con hierba y hacer que sus productos puedan ser etiquetados como «USDA Certified Grass Fed Beef». Esta iniciativa ayudará a los productores de carne de vacuno a ganarse la confianza de los consumidores» y probablemente favorecerá el crecimiento del mercado.



Del mismo modo, con el aumento de la población musulmana, la demanda de carne certificada halal y de carne procesada ha aumentado. Además, el concepto de halal ya no se limita a la población musulmana y tiene un importante potencial de mercado incluso entre los no musulmanes. Varias personas con otras creencias religiosas optan por consumir alimentos halal debido a la percepción específica de su salubridad.



En cuanto a empresas, el informe señala que el mercado de la carne de vacuno cuenta con varios actores bien establecidos; algunas empresas se abastecen de carne de los ganaderos y otras tienen sus propios mataderos. Empresas como Tyson Foods, Inc. obtienen la carne de vacuno de granjeros independientes que crían el ganado en un entorno saludable e higiénico. La carne de vacuno obtenida se procesa en las plantas de las empresas para elaborar productos acabados como salchichas, hamburguesas de vacuno y carne curada para el consumo. Algunas empresas como Danish Crown, NH Foods Ltd. y Minerva Foods tienen sus propios mataderos.