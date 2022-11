El mercado cambió la tónica y se reflejó en Plazarural

Plaza Rural concretó este martes, su primera edición del mes corriente con una oferta de algo más de 5 mil vacunos de los cuales se comercializaron el 96%, unos 4,795 vacunos.

La edición 257 del consorcio culminó con una tónica muy buena, con ventas muy fluidas para todas las categorías que pasaron por pantalla y sobre todo con referencias que corrigieron al alza, destacó Christopher Brown, integrante de Plaza Rural.

Brown también señaló que hubo destaques muy interesantes en algunas categorías como la de los terneros menores a 180 kg. que presentaron mucha demanda, además, dijo estar muy conformes con la dinámica generada en las ventas, fiel reflejo de las precipitaciones concretadas en la pasada semana a lo que se suman las previsiones de nuevas lluvias para el próximo fin de semana. Así mismo, el comportamiento positivo del mercado del gordo luego de varias semanas a la baja, también tonifican al mercado y es lo que se está reflejando con el resultado del remate.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 3,00 (8,5%); Terneros -180 kg. U$S 2,54 (12%); terneros +180 kg. U$S 2,24 (3,4%); terneros U$S 2,36 (6,6%); terneros/as U$S 2,08 (-0,5%); novillos 1 a 2 años U$S 2,02 (-1,7%); Holando U$S 1,45; vacas invernada U$S 1,60 (2,4%); terneras U$S 2,11 (6,3%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,95 (3,8%); vaquillonas + 2 años U$S 1,91; vientres preñados U$S 667,26 (-0,6%) y piezas de cría U$S 400,24 (5,0%).

Hasta el próximo lunes 14 de noviembre están abiertas las inscripciones del próximo remate, que está previsto para el 22-23 de noviembre.