El Maestro Gonzalo Rodríguez es el nuevo Presidente de la Junta Departamental de Salto

Con la presencia del Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, el Secretario General de la comuna, el Técnico Universitario Gustavo Chiriff y el Diputado Dr. Álvaro Lima, sesionó anoche en forma ordinaria la Junta Departamental con el objetivo de elegir a la nueva Mesa que presidirá al legislativo por el período 2022-2023, recayendo en el Edil del Frente Amplio Gonzalo Rodríguez dicha responsabilidad, quien estará secundado por las también Edilas oficialistas Mili Carina Pintos y Marcela Da Col como 1° y 2° Vicepresidentas respectivamente.

“VOZ DE LOS SIN VOZ”

Al momento de hacer uso de la palabra, el novel Presidente comenzó agradeciendo a su fuerza política, a su agrupación y a sus militantes, comprometiéndose además a continuar el diálogo con los funcionarios y con todas las bancadas buscando puntos de entendimiento desde el trabajo en las comisiones. También Rodríguez planteó su aspiración a sacar a los barrios y al interior del departamento al legislativo para que los vecinos tengan un contacto directo con sus representantes.

“Quiero comenzar mi alocución agradeciendo, ya que en la vida hay que ser agradecido. Primero agradecer profundamente al Frente Amplio, bandera que he abrazado orgánicamente toda la vida. Agradecer a mi Agrupación Departamental ‘No te rindas 828’, que confió en mi persona para encabezar dicha fuerza política, a los dirigentes y a los militantes de a pie, que hoy muchos de ellos vinieron a acompañarme, eso me genera una mayor responsabilidad. Agradecer la militancia del primero al último que posibilitaron que el Frente Amplio sea la fuerza mayoritaria en nuestro país y también en nuestro departamento. Agradecerle a mi familia, que le he restado horas para poder dedicarle tiempo a la militancia política con el objetivo de que los pobladores de nuestra ciudad tengan un mejor vivir, una mejor ciudad y que podamos entre todos mejorar aquellos aspectos que aún estamos en el debe”.

“Decirle a la Corporación Legislativa que reconozco y valoro el trabajo que se ha hecho en esta magistratura hasta estos momentos, trabajando coordinadamente y buscando acuerdos para que la Junta esté en el lugar que nunca debió abandonar”.

“La intención de esta Presidencia es que se siga trabajando en pos de que todos tengamos un Salto mejor, y para ello, somos parte fundamental en la responsabilidad de quienes nos dieron los ciudadanos, que aquí nos colocaron”.

“A los funcionarios, pedestal imprescindible de esta Corporación, decirles que el diálogo permanente será nuestro rumbo. Seamos, todos juntos, Ediles y funcionarios, remeros de nuestro barco, donde habrá momentos que tendremos que remar con más fuerza cuando encontremos aguas turbulentas, y otros momentos que podamos empujar este barco con menos ímpetu ya que la mar estará en calma, pero tendremos que remar todos, desde el primero al último”.

“Gracias a los compañeros Presidentes que me antecedieron, ambos lograron dar visibilidad a la Junta Departamental donde durante este tiempo hemos sido visitados por innumerables instituciones y grupos de personas, logrando mostrar cual es nuestra función en este legislativo y cómo, a pesar de las diferencias notorias, logramos llegar a acuerdos, poder sesionar y hacer funcionar las comisiones preestablecidas buscando siempre el bien común de la sociedad en que vivimos todos”.

“Mi intención, es seguir coordinando con las bancadas, pero sacar la Junta Departamental a los barrios, a los poblados, para que los vecinos no solo se acerquen a la Junta sino que la Junta llegue hasta los lugares donde los vecinos transitan, viven y generar un ida y vuelta entre el legislativo y la población desde otro lugar para que los vecinos puedan acercarse a los Ediles y presentarles sus inquietudes y necesidades, y para que esta caja de resonancia del pueblo, sea precisamente eso, la voz de los sin voz”.

OTROS NOMBRES

La oposición presentó por su lado sus propios candidatos para los distintos cargos de la Mesa de la Junta Departamental. Es así que el Partido Nacional propuso como Presidente al joven Edil Gabriel Silva, quien obtuvo 9 votos, y para las Vicepresidencias propuso a Facundo Marziotte (10 votos) y a Pablo Williams (9 votos).

Por su parte, el Partido Colorado propuso para la Presidencia al Edil Amalio Silva, quien apenas obtuvo 4 votos, así como también los Ediles Carmen Fusco y José Luis Presentado para las Vicepresidencias del legislativo.

Al momento de ser electo Presidente, el Edil del Frente Amplio Gonzalo Rodríguez obtuvo 17 votos en 30 Ediles presentes.