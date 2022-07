El «Loly» volvió: la magia de ese «10»

«Han pasado meses sin jugar. Y bueno, ahora estoy volviendo.

Con Rony Costa, más allá del técnico, el relacionamiento humano existe.

Me habló para integrarme y por eso en esta semana se planteó el retorno. No soy de los que tiene problemas con la balanza.

Estaré bien y como siempre las ganas no faltarán. La gambeta tampoco»

Ahí está el «10» en ese registro para la historia personal de RODRIGO QUIROGA, cuando fue jugador de Gladiador. En la temporada pasada, fue uno más en el San Eugenio Campeón y ascendido a la A.

Pero en este 2022, es volver a la causa de Gladiador.

El «Loly» ya es uno más en el plantel rojioro, que va asistiendo también a otro reintegro: el de Elbio José «Pato» Conti.

La última vez de un Gladiador Campeón Salteño en el 2011. Cabe preguntarse cuándo será la próxima vez…