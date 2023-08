El litoral, los partidos y las “internas”: agosto 2023

Seguramente las elecciones primarias, llamadas internas en el folklore nacional, se van a desarrollar el último do-mingo de junio del año 2024. Faltan más de 10 meses y eso es tiempo más que suficiente para que ocurran muchas cosas, como por ejemplo que algunos precandidatos de hoy finalmente no lo sean cuando llegue ese momento. También que surjan figuras que hasta hoy no han manifestado públicamente su interés en dicha competencia pero que más cerca de esa instancia finalmente asuman candidaturas.

Las elecciones de Junio de 2024 elijen al candidato a presidente que tendrá cada partido en la primera vuelta de octubre 2024, además de las convenciones nacionales y las departamentales, que luego serán las en-cargadas de elegir a los diferentes candidatos de cada partido a las 19 in-tendencias del país. En ese marco desde ágora

comenzamos a investi-gar las preferencias de los habitantes de litoral del país.

Como presentamos en un informe realizado para El Observador hace pocos días, se trata de una zona clave del país, que además presenta una importante paridad en el último proceso electoral y que se mantiene en la actual coyuntura. Puede ver ese in-forme y los indicadores presentados en el siguiente informe

Comencemos analizan-do el dato más importante, existe un 31% de los habitantes del litoral que actualmente no se identifican con ningún partido político, y si a ello sumamos el 5% que no sabe o que no responde, llegamos a que más de uno de cada 3 electores mayores de 15 años de esta zona del país no tienen identificaciones partidarias. Es una tendencia creciente y que tiene diferentes impactos hacia el sistema de partidos.

Entre quienes sí tienen identificaciones partidarias las mismas son encabezadas por quienes se identifican con el Partido Nacional con el 27%, luego con el Frente Amplio un 25%, en tercer lugar y con un valor significativamente menor el Partido Colorado con el 8%, a lo que luego se agrega Cabildo Abierto con un 2%, el P. Independiente con un 1% y una agrupación de simpatías por diferentes partidos que en total también llega a un 1%. Como vemos el grupo mayoritario y con diferencia, es el de los que no se identifican con ningún partido.

A los ciudadanos que sí se identifican con los tres partidos que van a presentar competencia electoral en las elecciones de junio del año que viene les preguntamos quién preferían que fuera el candidato a la presidencia. Veamos los principales resulta-dos observados.

Preferencias nacionalistas

Entre quienes se identifican con el Partido Nacional hay dos pre-candidaturas que apa-recen como instaladas: la de Álvaro Delgado con un 35% de las menciones y la de Laura Raffo con un 28%. Ade-más aparecen mencio-nes hacia Jorge Gandini (4%) y también hacia Beatriz Argimón (6%). Existe un amplio espa-cio de ciudadanos que se identifican con este Partido y que no tienen aún una preferencia de

finida en cuanto a candi-datura a la presidencia se refiere: en esa posi-ción está 1 de cada 4 ciu-dadanos que se identifi-can con el Partido Nacio-nal.

Preferencias frenteamplistas

Las cuatro precandida-turas presentadas hasta el momento en el Frente Amplio recogen prefe-rencias para ocupar el cargo de candidato a la presidencia por esa fuer-za política. Yamandú Orsi tiene el 39% de las preferencias, Carolina Cosse el 26%, Andrés Lima el 15% y Mario Bergara el 7%. Si bien también en-tre quienes se identifican con el FA existen personas que no manifiestan una preferencia, se trata de una cifra bastante menor que en el Partido Nacional, con un 9% de las menciones para quie-nes no saben o no contestan.

Preferencias colorados

Finalmente, las preferencias para el Partido Colorado, que como vimos reúne las identificaciones del 8% de la población de esa zona del país, son encabezadas por alguien que aún no ha manifestado su intención clara de participar en las próximas elecciones. Colorados, agosto 2023

Pedro Bordaberry reúne el 33% de las preferencias de los ciudadanos que se identifican con el P. Colorado. En este partido sin embargo la mayor cifra se da entre quienes no tienen una preferencia establecida, el 37% de los entrevistados que se identificó con e

partido de Rivera no tiene una preferencia entre ninguno de los posibles precandidatos mencionados en la encuesta. En la mis-ma surge que para el Robert Silva los apo-yos serían del 18%, para Tabaré Viera el 6% y existe un 6% que manifiesta su preferencia por otras pre-candidaturas pero que no establecen la misma.

Como vemos el escenario hacia la primera de las instancias electorales del largo ciclo que tendremos en Uruguay tiene aún muchas incógnitas por despejar. Hay partidos en donde podrían darse niveles de competencia impor-tantes y otros en don-de aún hay más incertidumbres que certezas.

Resumen técnico de la encuesta: Esta es una síntesis de prensa de la investigación realizada en los de-partamentos de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro; tanto en sus ciudades capitales como en algunos de sus municipios, por ágora consultores entre los días 17 y 31 de julio de 2023. La en-cuesta se realizó a partir de una muestra de 635 encuestas. Se realizaron entrevistas telefónicas a ciudadanos habitantes de cada departamento a partir de los 15 años respetando las cuotas de géneros y edades proyectadas por el INE para estas zonas y este año. Los datos históricos presentados pertenecen a la base de indicadores de nuestra empresa sobre los universos estudiados. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.5%de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de con-fianza del 95%. En los sub universos presentados dicho margen es mayor.

Esta encuesta de ágora es de tipo bus y fue realizada para diferentes actores políticos y sociales y comunicacionales. Para ver más de nuestra metodología puede visitar www.agora.com.uy/metodologia/