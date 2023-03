El Liceo No 2 Dr. Antonio M. Grompone cumple 60 años el próximo jueves 23 de marzo y prepara sus festejos

El próximo jueves 23 de marzo se llevará a cabo el acto protocolar por los 60 años de fundación del Liceo N°2 “Dr, Antonio M. Grompone”, dando comienzo a la hora 20:00 en el local liceal , contando con un programa elaborado con mucho entusiasmo y compromiso como es característico del liceo y cargado de memoria, emoción, nostalgia y alegría. Será un día muy especial porque se inicia un año de festejos de una Comunidad Educativa que nació por inquietud de vecinos del barrio Baltasar Brum y de docentes de la Escuela N°5 un 23 de marzo de 1963 con el famoso “Plan Piloto” en una antigua casona llamada Villa Sara”, siendo su primera directora la profesora Olga Cáceres de Gelpi.

En el año 1967 el Liceo pasa a denominarse “ Dr. Antonio M. Grompone” en homenaje al ilustre profesor salteño, impulsor y primer director del Instituto de Profesores “Artigas”, dedicado a la formación docente para educación media. En la actualidad cuenta con un Equipo de Gestión constituido por la Directora efectiva Prof. Angelina Gerez y las profesoras Serrana Biassini y Patricia de los Santos como Subdirectoras.

A la institución concurren 1200 jóvenes distribuidos en EBI ( 7mo, 8vo y 9no) y 5° y 6° de Bachillerato Diversificado .

Hoy, en el siglo XXI, dónde los jóvenes aprenden diferente, donde hay nuevos desafíos todos los días, el Liceo N°2 se actualiza, se compromete y así con las raíces en su historia y trabajando en clave de

futuro alumnos y docentes están elaborando propuestas de encuentro entre la historia del barrio, las familias, el liceo y las unidades curriculares, para lograr potenciar los aprendizajes a partir del trabajo con el entorno, desarrollar valores, competencias y mantener viva la memoria.

El Equipo de Dirección actual ha enmarcado sus líneas de trabajo en la Educación emocional, como eje de todas sus

propuestas, promoviendo además en el colectivo docente y alumnado, el desarrollo de una cultura institucional de aprendizaje, que construya identidad, cultura científica y tecnológica.

Proyectos y actividades previstos para el año de festejos:

Docentes y alumnos de todos los grados y niveles están planificando desde el inicio del año actividades variadas enmarcadas en Proyectos inter y multidisciplinarios en relación a los 60 años del liceo.

Ejemplo de esto son propuestas como: investigación sobre la historia del liceo, recopilación de datos, anécdotas y fotografías. Creación de línea de tiempo, confección de un póster digital bilingüe con

acceso con código QR a partir de datos recabados, elaboración de elementos decorativos en 3D y elaboración de un plano del edificio a escala. Además se realizarán entrevistas a ex alumnos en

formato audiovisual. Hay también actividades programadas a partir de fotos de nuestro antiguo liceo y el actual , con el objetivo de realizar descripciones por parte de los alumnos, que luego serán expuestas en una cartelera. Investigación sobre artistas salteños, ex alumnos del liceo. También en 2do ciclo se trabajará con los principales acontecimientos literarios y culturales nacionales e internacionales de 1963, primer anime televisado “Astroboy”, publicación de “Rayuela” de Cortázar, estreno de la película “El gatopardo” basado en el libro de G. Lampedusa, Los Beatles, la primera transmisión de la TV color entre otros acontecimientos.

Desde el taller de Arte y Comunicación se propone un anecdotario impreso y digital con historias de ex alumnos, fotografías que registraron la historia del liceo y un mural. Se prevé la proyección de la película «Bosco», cuya directora es la ex-alumna Alicia Cano. La Revista Liceal, que se emite todos los años, tendrá una edición especial con motivo del aniversario del Liceo. Además hay propuestas abiertas a los ex alumnos como lo es la actividad del Coro, la idea es «recrear» parte de la formación de los años 93 al 97 pero está abierto a todos los ex alumnos que quieran integrarse. Se invitará a participar de los proyectos a profesionales y deportistas salteños con los cuales se están

coordinando charlas y acciones, por ejemplo con Marcelo Cattani responsable del centro de fotografía de Salto con el cual se realizarán talleres de fotografía para 4°, 5| y 6°, la antropóloga Patricia Martínez, pintora Carolina Cunha, el escultor Diego Santurio, entre otros Toda la planificación es muy dinámica, y está abierta a seguir sumando nuevas ideas, nuestra gran meta es que este año, del 60 aniversario “Del Piloto”, se transforme en un año para recordar.

La comunidad educativa y el barrio Cerro, invita a la comunidad salteña a ser parte de los festejos de nuestro liceo y compartir las diferentes actividades que se llevarán adelante durante

todo el año.