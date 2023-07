El Liceo de Villa Constitución celebra sus 50 años

El Liceo de Villa Constitución estos días está de fiesta: celebra nada menos que medio siglo de vida oficial (ya existían cursos anteriormente como Liceo Popular). Este martes 1º celebrará los 50 años de aquel agosto de 1973 en que el impulso del Ing. Alfredo López Ministeri (que se convertiría en el primer Director) fue fundamental para ese inicio. La tarjeta que recibimos para el evento expresa textualmente:

Invitamos a usted (es) al Acto Conmemorativo del Cincuentenario de la oficialización de nuestro liceo.

Liceo de Villa Constitución 1973 – 2023.

50 años sembrando cultura.

Martes 1º de agosto 2023.

14.30 horas.

25 de mayo 234 – Villa Constitución – Salto.

LA ACTUALIDAD

Actualmente, el liceo cuenta con un total de 315 alumnos (174 de Educación Básica Integrada y 174 de Bachillerato); 35 docentes de aula, 3 adscriptos, 1 POB (Profesor Orientador Bibliotecario), 2 Ayudantes Preparadores de Laboratorio.

La Directora, Mtra. y Prof. María del Verdún Meroni Toledo explica que: “Desde 2022 funciona con la propuesta «Centro María Espínola», de séptimo a noveno grado. Los estudiantes tienen tres comidas y talleres por la tarde. A la mañana las clases curriculares. Son dos grupos de cada nivel; en la mañana funcionan dos śeptimos, dos octavos y dos novenos. En la tarde, Bachillerato: dos grupos de cuarto, un quinto Humanístico y un quinto Biológico; un sexto Social Humanístico y uno de Ciencias Biológicas”.

El Equipo de Dirección desde el año 2013 está conformado por la Prof. María del Verdún Meroni y el Secretario Abelardo Palacios. Desde 2022 al adoptar la propuesta como Centro María Espínola, cuenta además con tres nuevas figuras: Coordinadora de Enseñanza, Coordinador de Actividades y Participación, y Profesor de Tecnología e Innovación.

Explica la Directora: “Desde 2016 integramos la Red Global de Aprendizaje, y hemos participado de numerosos proyectos de Plan Ceibal. Por ejemplo: Diseñando el Cambio, Olimpíadas de Robótica. Como Centro de Profundización de la Red Global fuimos parte del proyecto Piloto de una Pc por estudiante de Bachillerato, lo que permitió que los alumnos de 4to. y 5to. pudieran cambiar sus computadoras. También del proyecto «Una TV por Aula», que permitió equipar con televisores smart a todos los salones del liceo. Participamos con las Escuelas 7, 48 y 100 del proyecto «Constitución, un territorio que educa», desde el año 2021”. En el frente de la institución lucen aparatos para ejercicios físoicos, lo que se conoce como Estación Saludable: “la ganamos como premio del concurso 2020 de la Comisión de Salud Cardiovascular con el proyecto ECO REACTIVATE -dice Ma. del Verdún- y se instaló con fondos del concurso de CLAYSS (Consejo Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario)”.

La Directora es nacida en Minas, también hace 50 años. “Me vine a vivir a Constitución hace 23 años, motivada por la tranquilidad del pueblo, la belleza del paisaje y la calidez del ambiente del liceo”, relata. Ocupa la Dirección liceal desde el año 2014, es efectiva en el cargo desde 2018. Antes, se desempeñaba como Profesora de Literatura en el mismo liceo y Maestra en la Escuela Nº 100.

ALFREDO LÓPEZ MINISTERI

Vale recordar que los festejos por los 50 años son coincidentes con el trabajo que viene realizando buena parte de la población, para que el liceo lleve el nombre “Ing. Alfredo López Ministeri”, en homenaje al impulsor y primer Director del mismo.

En crónica de Catalina Trinidad, donde incluye entrevista al ex alumno y ex profesor Mtro. Pedro Requelme, EL PUEBLO publicaba hace poco tiempo:

“Alfredo López Ministeri (desaparecido físicamente ) se puso al hombro la aspiración de los vecinos, lideró la inquietud popular latente a su llegada al establecimiento El Espinillar de Ancap en 1970. Fue mentor, gestor de la fundación del liceo actual (…) Aquellos ex alumnos que alcanzaban un ladrillo, aquellos que hacían mezcla, aquellos que prestaban su camión o simplemente aquellos que llevaban un papel para contribuir con la causa…Vecinos que se sumaban para levantar una pared (…) Un hermoso grupo de personas que con gran sacrificio y esfuerzo lograron el objetivo: El liceo de Constitución, y que actualmente los jóvenes alumnos que corren por el patio y que adornan con su presencia cada aula sepan el proceso y conozcan cómo y de qué manera sus padres, hermanos, tíos, vecinos lograron que hoy ellos puedan tener este centro de estudio tan importante no solo para Constitución, sino también para sus pueblos allegados, como lo son Saucedo, Palomas y Pueblo Belén que alberga en sus aulas jóvenes de esa localidad (…) Para lograr la misión del nombre del liceo hay que cruzar muchas vías, es decir que el camino es largo, muchos trámites burocráticos. Por supuesto que también sortear muchas piedras en el camino…Las ganas están, las garras para luchar están, los brazos para quitar las piedras que se encuentren en el camino están pero por sobre todo está este hombre luchador que es Pedro Requelme quien va por este objetivo de poner el nombre al liceo de quien fue, como ya lo dijimos, un gran director y fundador del liceo. El proceso está en camino (…) La idea está en camino y no hay lucha si un pueblo no está unido. La unión está, la lucha en proceso y las convicciones firmes”.

Dijo alguna vez el ingeniero Alfredo López Ministeri: «La lucha por la cual se consiguió crear y oficializar el Liceo de Constitución fue ardua, pero linda. Fue el triunfo de un pueblo, la lucha de un gran número de personas que mancomunados lograron su objetivo».