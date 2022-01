El lamento en la «C» «Primera vez que nos pasa en 55 los partidos jugados»

En página 19 de esta misma edición de EL PUEBLO, el contenido del comunicado de la Comisión Directiva de Parque Solari, en relación a los hechos de violencia que se generaron tras el partido del viernes a la noche, despegue de la segunda rueda en la «C».Al paso de las horas las repercusiones no faltaron, en la medida que se fueron revelando otros detalles. Pero además, un aspecto no menor y para tener en cuenta, porque «es la primera vez que nos pasa una situación de este tipo en 55 partidos».En tanto la aclaración no faltó, porque el pico de violencia se produjo en las afueras del Parque Humberto Forti. «y no en los 90′ de juego donde todo transcurrió normalmente»Restará saber como se planta la Comisión Directiva de Quinta Avenida-Treinta y Tres, a partir de algunas denuncias que ya estarían resueltas.

En página 19 de esta misma edición de EL PUEBLO, el contenido del comunicado de la Comisión Directiva de Parque Solari, en relación a los hechos de violencia que se generaron tras el partido del viernes a la noche, despegue de la segunda rueda en la «C».Al paso de las horas las repercusiones no faltaron, en la medida que se fueron revelando otros detalles. Pero además, un aspecto no menor y para tener en cuenta, porque «es la primera vez que nos pasa una situación de este tipo en 55 partidos».En tanto la aclaración no faltó, porque el pico de violencia se produjo en las afueras del Parque Humberto Forti. «y no en los 90′ de juego donde todo transcurrió normalmente»Restará saber como se planta la Comisión Directiva de Quinta Avenida-Treinta y Tres, a partir de algunas denuncias que ya estarían resueltas.