El Ing. Gabriel Gurméndez no descarta ser candidato a Presidente por el Partido Colorado

Ante consulta de EL PUEBLO

Llegó a Salto el pasado viernes y como fue oportunamente informado, lo hizo con el fin de promocionar la tecnología de 5ta. generación, comúnmente conocida como “Tecnología 5G”, con la que ahora cuenta Antel, y a encender varias antenas que permitirán acceder a ella.

Pero la ocasión fue propicia también para que EL PUEBLO consultara al ingeniero Gabriel Gurméndez, actual Presidente de Antel, sobre su posible candidatura en las elecciones internas de mediados del próximo año. Si bien no lo aseguró, pudo adivinarse en él la intención de que así sea, aunque al ocupar la Dirección de un ente público, está imposibilitado por las leyes a ingresar desde ya en una campaña político partidaria.

Sabido es que Guzmán Acosta y Lara ya ha manifestado su intención de ser candidato, y que en los pasillos de diversos ámbitos partidarios se manejan otros nombres como el de Pedro Bordaberry, Robert Silva, etc. También el de Gabriel Gurméndez, de ahí la consulta al propio involucrado en este breve intercambio:

-Hay quienes manejan su nombre para las internas, ¿qué piensa?

Y no sé, pregúntele a la gente (risas)…

-¿Tiene ganas que así sea?

Ahora estoy abocado a mi obligación primera que es esta responsabilidad como Presidente de ANTEL. La Constitución a mí no me permite hacer aseveraciones de naturaleza partidaria. Lo que sí le digo es que yo estaba en la actividad privada y di este paso de servicio al sector público, porque lo siento como parte de la vocación. A mí me ha resultado más fácil en mi carrera siempre dar el paso desde lo privado a lo público, que desde lo público a lo privado, lo siento más.

-O sea que no lo niega entonces, no lo descarta…Al contrario, parece dejar la puerta abierta…

Lo que digo es que si uno está acá es porque siente que es lo que uno debe hacer. Me tocó llegar a este puesto por una situación bastante particular…

-¿Cuál?

Que el Presidente de la República, el Dr. Lacalle Pou, me designó como Presidente de ANTEL no habiendo estado yo trabajando en la cuestión político y ni siquiera siendo yo de su propio partido… Yo pertenezco desde siempre y tengo un compromiso en la actividad política con el Partido Colorado; yo me hice al lado de Jorge Batlle desde muy chico y eso lo siento.