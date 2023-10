El informe que explica por qué los uruguayos pagan lo que pagan de luz 

Al hablar de ahorro de energía y consumo consciente, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los hogares en la actualidad es el consumo fantasma. Este es el que se produce cuando los aparatos eléctricos gastan energía incluso cuando se encuentran apagados.

Un estudio del Lawrence Berkeley National Laboratory de la Agencia de la Energía de los Estados Unidos reveló que los artefactos eléctricos sin uso, pero enchufados, consumen alrededor de 1.6 kilovatios diarios. En un mes, esto equivale a entre el 5% y 10% del gasto de energía del hogar.

¿Cómo reducir el consumo fantasma?

El consumo fantasma, también conocido como “consumo en espera” o en “stand by”, se produce cuando los aparatos eléctricos consumen energía mientras se encuentran apagados. Algunos de los principales aparatos eléctricos que consumen energía en espera son:

Televisores

Cargadores de celulares

Microondas

Equipos de audio

Para reducir el consumo fantasma, una de las medidas más efectivas es desenchufar los aparatos eléctricos de la corriente cuando no se están utilizando. Por ejemplo, se puede desconectar el cargador del teléfono cuando esté cargado, desenchufar el televisor cuando no se esté viendo o el microondas cuando esté en desuso.

No es muy común que se desconecte el televisor del tomacorriente o de la zapatilla cuando no está en uso. Sin embargo, hacerlo puede tener un impacto muy significativo. Sólo un televisor de 34 pulgadas puede llegar a gastar aproximadamente 53 kWh al año en stand by, y uno LED de 37 pulgadas, 35 kWh.

El microondas, por ejemplo, que también es un electrodoméstico que suele estar siempre enchufado, puede llegar a tener un consumo fantasma de 35 kWh al año. También existen algunos dispositivos que pueden ayudar a pagar menos de luz, como los enchufes inteligentes o los interruptores de energía. Estos dispositivos permiten apagar varios aparatos eléctricos al mismo tiempo y de manera remota, lo que facilita el ahorro de energía.

Los aparatos que más consumen

La heladera es el electrodoméstico que más consume en una casa, representando un 20% de la electricidad que se consume en todo el mes. Este aparato debe estar en funcionamiento en todo momento para mantener frío todo lo que hay en su interior. Un consejo para reducir el consumo es adoptar el hábito de meter platos a temperatura ambiente, en vez de calientes. De esta forma, el proceso de enfriamiento es más sencillo y no se consume tanta electricidad.

Por su parte, el televisor representa el 12% del consumo energético de un hogar. Para pagar menos en la factura, se recomienda regular su uso y evitar usarlos de noche para no dejarlos encendidos por accidente. Los lavarropas consumen una cantidad de energía similar a los televisores, con un promedio del 11%. Sin embargo, si se lava con agua caliente, para lo cual la máquina debe calentar primero internamente, el consumo aumenta en un 80% su consumo.

El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más energía consume. En promedio, puede gastar alrededor de 1.500 vatios por hora, mientras que un ventilador consume alrededor de 50 vatios por hora. Loscaloventores también están en el podio. Pueden consumir alrededor de 2.000 a 2.500 vatios por hora, mientras que un radiador eléctrico consume alrededor de 1.500 vatios por hora. Las pavas eléctricas, en tanto, suelen consumir entre 1.500 y 2.000 vatios por hora.

Las consecuencia del uso desmedido de energía

Cuando se habla de consumo energético, lo primero en que se piensa es en la factura. Lo cierto es que el uso indiscriminado de electricidad tiene más consecuencias que eso. El especialista en seguro de hogar, del equipo de ventas de Segurarse, bróker digital de seguros, explica que “en los últimos años, debido al consumo excesivo de energía eléctrica, aumentaron los daños a electrodomésticos”.

“Generalmente, hay cortes de energía o fallas en la provisión que ameritan la visita de un profesional. Ante estos eventos, las aseguradoras brindan un servicio de asistencia de emergencia eléctrica, como consecuencia de fallas de energía y/o cortocircuitos que se produzcan en la vivienda”

Aguerrebere Quintana Heber Leonardo, Gerente Comercial Sancor Uruguay, precisa que “el seguro de hogar pone a salvaguarda, además del contenido general de la casa, a esos artefactos de alto valor (electrodomésticos),tanto por cobertura de incendio como de hurto”. “También existen coberturas de daño accidental de los mismos en algunas pólizas de mercado, como la de Sancor Seguros”, indica.

Paralelamente, Lic. Juan Pablo García, ejecutivo de Cuentas de Seguros Sura Uruguay, explica: “Nuestro seguro de hogar cuenta con una cobertura ‘Todo riesgo equipos electrónicos’, la cual consiste es cuidar dichos equipos contra daños y otros imprevistos o accidentes”.

El especialista de Segurarse remarca que, incluso la heladera, uno de los electrodomésticos que más consume -y más caros- está protegida con la cobertura “Todo Riesgo electrodomésticos y/u objetos específicos». De hecho, según indica el experto, también se puede acceder a una cobertura adicional que ampara la pérdida de alimentos refrigerados ante la falla de provisión eléctrica.

Cómo protegen los seguros contra las fallas eléctricas

Desde el uso masivo de la electricidad como fuente de energía en los hogares, las personas han convivido con las fallas eléctricas. Los desperfectos técnicos estuvieron y seguirán estando. Episodios como la bajada o subida de tensión, por ejemplo, pueden dañar los electrodomésticos del hogar y, en algunos casos, las consecuencias en el equipo son irreparables.

El Lic. Pablo García explica que, por el momento, “la baja tensión está excluida de la cobertura que ofrecen, ya que es un caso muy particular y difícil de definir”. De todas formas- aclara-, “se está viendo de otorgar esta cobertura”.

Además de los subibajas de tensión, cuando los seguros hablan de “deficiencia energética” en las coberturas, también se refieren a cortocircuitos, caída de rayos y alteraciones en el voltaje de la corriente eléctrica.

“En materia de seguro, se contemplan los daños ocasionados por caída de rayos y alteración de corriente por consecuencia del mismo. No se consideran los daños producto de fallas en el suministro de energía por parte de la empresa eléctrica”, remarca Aguerrebere Quintana Heber Leonardo.

La vocera de Sancor Seguros aclara que, si los electrodomésticos dañados no admiten una reparación o su destrucción es total, las compañías de seguros en general optan por restituir el bien por uno nuevo de igual tipo y prestaciones. “Vale la pena aclarar que, por el constante avance de la tecnología, es común que el bien repuesto sea una versión con mayores prestaciones a las que poseía el aparato adquirido en su momento por parte del cliente”, enfatiza

¿Cómo bajar el consumo de luz?

Además de reducir el consumo fantasma, existen otras estrategias para bajar los consumos de luz y lograr pagar menos de luz, así como un consumo más eficiente y consciente de la energía. Desde Segurarse, acercan algunas estrategias: