El huracán Marset, la intolerancia a un artista, y el devenir político

Los primeros días sin Astori…

Esa inmensa figura de las letras argentinas, creadora de inolvidables tangos y canciones, Eladia Blazquez, nos legó: “Contame una historia”. Un tango que el gran Ruben Juarez inmortalizo, y cantores de todas partes lo grabaron.

Salvando las distancias, hay tantas historias para contar, aquí y ahora, y si nos asomamos apenas al mundillo de la política vernácula, se multiplican de todos los colores.

Eladia decía en su canción: “Contame una historia/ metele con todo, no te hagas rogar/ frename este absurdo girar de la noria/ moliendo una cosa que llaman “verdad”.

Sentenciando mas adelante: “Que aunque el mundo siga girando a los tumbos/ aun vale la pena/ jugarse y vivir”.

DANILO ASTORI UN ELEGIDO, SIEMPRE

Con su muerte el Cr. Danilo Astori dejó un gran vacío, no solo en la política uruguaya, sino también en la Academia y en la cultura.

En estos días hemos escuchado decenas de veces sobre su talento como economista, sus escritos y sus obras. Que fue el decano más joven de la Universidad uruguaya, su pasión por el Club Nacional y por el carnaval, y en especial, por la murga Falta y Resto.

Pero hay otros aspectos que aparecen en un segundo plano en esta semblanza que recitan los medios, que, creemos son las que también forjaron su grandeza.

Por ejemplo, trabajar, siendo muy joven Contador, junto a Wilson Ferreira Aldunate en el Ministerio de Agricultura. Fundador del FA. En plena dictadura fue columnista de varios medios emergentes, en la radio de Germán Araujo, y las comparaciones (siempre odiosas, pero tentadoras a la hora de opinar) con otro grande, Alberto Couriel. En aquellos tiempos oscuros y hasta la salida democrática, Astori estaba mas a la izquierda de Couriel. Ya en este nuevo siglo, Couriel viró más a la izquierda y Astori se hizo más moderado, pero los dos siempre han sido referentes, bibliotecas ineludibles en la izquierda.

Cuando decimos que Astori fue un elegido, porque a su enorme talento, también hay que sumarle el haber compartido trabajo con grandes figuras de la política uruguaya, como en 1989, la fórmula Presidencial con el Gral. Liber Seregni, haber salido por primera vez senador por la Lista 1001 Democracia Avanzada que lideraba Rodney Arismendi, fallecido ese mismo año. Su actuación parlamentaria en ese período, y el crecimiento de su figura lo llevaron a crear “Asamblea Uruguay”. Después, en este Siglo XXI, en los quinces años de gobierno del FA, fue Ministro de Economía de Tabaré Vázquez y compañero de fórmula de Pepe Mujica, y senador en este actual período, donde terminó renunciando por motivos de salud….

CUANDO SOMOS INTOLERANTES CON LOS ARTISTAS

Muchos artistas, a lo largo del tiempo, aquí en nuestro país, han sido discriminados por sus ideas, sus posturas o por su forma de ser. Por estos días el músico Jorge Nasser viene siendo criticado por su interpretación, y versión moderna, del himno del Partido Colorado, en un acto de esa colectividad política.

¿Cuál fue el pecado de Nasser?, actuar en un acto político, centenares de músicos lo hacen, interpretar el Himno de un partido tradicional?.

Las redes sociales han crucificado a Nasser, y nos hace acordar cuando en 2019, en Rivera, para un acto del Partido Nacional contratan a Lucas Sugo. También crucificado en las redes sociales, se pedía que no lo contrataran mas, que no compraran sus discos, que no fueran a sus recitales, solo por el hecho de haber actuado, en un acto del Partido Nacional que lo contrató.

Con ese criterio Alfredo Zitarrosa no habría podido cantar “Como un jazmín del país”, que es una historia de nobles sentimientos, entre un mozo blanco que se va a la guerra con Aparicio y una moza que “otra divisa labra”. Una canción escrita por el gran Bocha Benavidez, hombre del PCU en su momento. O “Milonga del cordobés” que grabó Alfredo y que también supo cantar el gran Tabaré Etcheverry.

Aquí en Salto tenemos, por suerte, ejemplos, de músicos que han actuado en actos de diferentes partidos, en diferentes campañas y se los celebra por lo que transmiten musicalmente sobre el escenario, y por que se sabe que son artistas trabajando, por ejemplo A Plena Samba y Latín Plena.

EL HURACAN MARSET

Ha sido el de los vientos más fuertes de los últimos tiempos en la política uruguaya, tanto que ha hecho volar, dos ministros, dos subsecretarios y algunas figuras más, y al estar en la Justicia expertos señalan que estos vientos huracanados pueden traer más novedades en un futuro cercano.

EN LA POLÍTICA LOCAL…,

Octubre ha hecho florecer al Partido Independiente en Salto. Con Hoover Rosas a la cabeza, la lista 314 del PI ha vuelto a los plenarios buscando conformar equipos de trabajo de cara al nuevo ciclo electoral que se avecina.

En Cabildo Abierto parece ser el tiempo de Rodrigo Albernáz, su figura sigue creciendo, no solo a nivel local donde sus equipos de trabajo se muestran muy activos sino que está en el radar de consultas de programas televisivos y radiales montevideanos. Mas allá de su pensamiento, de sus posturas que se pueden compartir o no, eso lo dirán las urnas en el futuro, lo que notamos es una mayor seguridad en el abordar distintos temas, en la forma de expresión y de conceptos.

Vamos Salto que parecía tener todo abrochado para el ciclo electoral que comienza el año que viene, con cuatro listas fuertes para mantener la diputación, y el Senado de Coutinho, sufre el alejamiento de Agustina Escanellas, líder de la Lista 115, lo que representa un problema para Germán Coutinho: ¿‘Va con tres listas fuertes nomás?, promueve otra figura de la 115?, fortalece a la Lista 315 de Jony Santana, o abre el abanico a otras listas que han estado inactivas en los últimos tiempos. Eso se deberá resolver ante de fin de año para arrancar el 2024 a pleno.

En el Partido Nacional se está todavía buscando la otra pata blanca, ala o sector, para ser más claros, que sea alternativa a las Listas de Albisu. Se habla de reuniones, encuentros, intercambios, de viejas figuras del Partido Nacional tratando de construir esa alternativa, que más que competir, pretende fortalecer al Partido Nacional, para que militantes sin líderes no se vayan para otros partidos.

Así están las cosas.

CAMACA