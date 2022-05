En el trabajo está su porvenir…

En el trabajo está su porvenir, en la sabiduría y prudencia su destino”, dice nuestro escudo, el Escudo de Salto. Interesante, ¿no?… Como para que hoy lo miremos y con un dejo de ironía pensemos: ¿cómo será nuestro porvenir con una de las tasas de desempleo más elevadas de nuestra historia? ¿cómo será, con un desempleo que da que hablar a todo el país? Pero, en fin, “que no decaiga… que no decaiga ese ánimo”, como dicen algunos jóvenes hoy, y a seguir apostando a la sabiduría y prudencia como mejores caminos para alcanzar la prosperidad. ¡Vaya uno a saber! Claro que también resulta difícil hablar de trabajo, de prudencia, de destino, cuando venimos saliendo de un tiempo que dejó como saldo no solo miles de muertos por una peste, también miles de desempleados, de sub empleados, de empresas quebradas… “¡Quién iba a decir que el destino era esto!”, dijera Don Mario Benedetti…

Lo anterior lo escribimos casi automáticamente, así como sin pensarlo demasiado cuando nos ubicamos frente a la computadora dispuestos a escribir algunas líneas sobre el Día de los Trabajadores, que el mundo entero conmemoró ayer domingo.

¿Es día de festejos el 1° de Mayo? Seguramente para algunos sí, para otros no tanto. ¿Día de lucha será?, para muchos sí, sobre todo para los que organizan actos, redactan proclamas, llevan adelante movilizaciones de distintos tipo…

Y acá volvemos a un tema viejísimo, y que hemos tratado varias veces incluso desde estas mismas columnas. El tema es (y se nos ocurre plantearlo a través de varias preguntas, porque es muy amplio), por ejemplo:

-¿Por qué cosas lucha, o debe luchar un trabajador?

-¿Todos los trabajadores luchan por las mismas cosas?

-¿Son siempre temas políticos esos por los que luchan o deben luchar los trabajadores, o no tan así?

Empecemos pues a intentar responder un poco de todo esto. Como pensando en voz alta y llevando la voz del pensamiento al papel. A modo de reflexión, simplemente.

¿Por qué luchar? Y…seguramente por vivir mejor.

Pero ahí entramos en otra cuestión complicada: ¿qué es vivir mejor?, ¿es tener un casa propia? , ¿tener la casa y un auto?, ¿tener simplemente un sueldo que dé para comer todos los días? Da la impresión que las ambiciones son cada vez mayores: ¿y un buen celular por ejemplo? ¿y una pantalla plana de tal cual modelo? Puede ser muy variado. O sea, cada trabajador es una persona, con sus propios intereses, con su propio pensamiento, único e intransferible.

Y entonces estamos respondiendo la otra pregunta: ¿Todos los trabajadores luchan por las mismas cosas? No, no todos luchan por lo mismo.

Creemos sinceramente que los sindicatos (casi inevitable referirse a estas agrupaciones cuando hablamos del Día de los Trabajadores), han sido un intento muy válido por unificar esa lucha, por unir y sintetizar los reclamos de la masa trabajadora… Pero… pero, pasa que cada vez lo logran menos. De hecho la credibilidad del pueblo uruguayo en los sindicatos viene en franco descenso, según señalan algunos de los últimos estudios sobre el tema. Porque los sindicatos son, al fin de cuentas, grupos de personas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo: hay distintos intereses. Fíjese usted, estimado lector, que hay algunos sindicalistas que solo han usado a sus compañeros para subir ellos, para escalar ellos, personalmente, son los famosos “trepadores” como suele decírseles. En Salto hay casos muy evidentes.

Piense en el sector de la naranja por ejemplo… Hay quienes usan el sindicato como trampolín para una carrera política… ¿Está mal que haga una carrera política un sindicalistas? No, no está mal, está en todo su derecho a hacerlo “como cualquier hijo de vecino”, pero que no nos venga a decir que lucha por “los derechos de todos y todas los trabajadores y las trabajadoras”, si después que se acomode bien acomodadito (¿en el Parlamento tal vez?) se va a olvidar de ellos.

Y ahí llegamos a la otra pregunta que hacíamos al comienzo… ¿Es política la lucha de los trabajadores un 1° de Mayo? Sí, claro que sí, y está bien que así sea, son cuestiones políticas las reivindicaciones, los reclamos por mejorar condiciones de trabajo, las leyes laborales, claro que todo ese entramado es político. Pero eso no quiere decir que el sindicalismo esté (enceguecidamente, además) cada día más fusionado con un partido político.

Eso es otra cosa.

Porque hay miles y miles de trabajadores que quisieran sentirse parte de un sindicato, pero no de ese partido político; estamos seguros que es así, es lo que se escucha permanentemente en las calles.

Vea usted la publicidad oficial del PIT-CNT para el acto de este 1° de Mayo de 2022.

No vayamos más atrás en el tiempo, veamos lo de ayer. En la imagen publicitaria se observa una persona revolviendo una olla con comida. Bueno… bien, es un símbolo del pan de cada día y de lo que ha vivido el Uruguay últimamente, cuando tanta gente pasó a seguro de paro, etc., etc.

Es un símbolo de las ollas populares que afloraron por aquí y por allá. Hasta ahí, todo bien. Pero esa persona de la imagen, tiene en su delantal (de color rojo), una frase que dice: «La solidaridad podrá con la codicia».

Y debajo de la frase, casi ilegible, pero legible si se presta atención, el supuesto autor de la frase, ¿y quién es? ¿qué nombre dice el delantal como autor?: José «Pepe» Mujica.

¿Es o no es un partido político el organizador de todo esto? ¿En serio hay quienes siguen creyendo en la independencia del sindicalismo uruguayo respecto a un partido político?

A quienes tienen trabajo, ojalá lo puedan valorar y tener siempre. A los que aún no lo encuentran, que llegue pronto.

Con ese deseo nos despedimos, y con la certeza, como dijo André Marouis, que solo trabajando se sale del horizonte negro y la tempestad que amenaza.