“El Hidrógeno Verde es una de las energías del futuro, fundamental para descarbonizar la estructura productiva”

Nicolás Irigoyen es economista y desde hace un par de años es Vicepresidente de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Una de sus tareas ha sido explorar la posibilidad de explotar el Hidrógeno Verde como fuente de energía renovable que busca descarbonizar la energía usada en la producción. EL PUEBLO dialogó con Irigoyen sobre este tema que plantea un futuro posible.

¿Qué es el Hidrógeno Verde del que tanto se habla en estos tiempos?

Veamos primero qué es el hidrógeno. Como todos sabemos, se trata del elemento químico más abundante en el universo simbolizado por la letra hache. Es imposible encontrar al hidrógeno solo. Por ejemplo, en el agua tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno juntas. Por lo tanto, para generar hidrógeno de alguna manera tenés que hacer algún proceso para separar esas moléculas de oxígeno e hidrógeno, por ejemplo, en el agua. Eso se llama hidrólisis, y lo que sucede es una descarga eléctrica que se le hace directamente al agua para separar las moléculas de hidrógeno de la de oxígeno, y a partir de ahí es que se genera el proceso de generación de hidrógeno.

Después, el Hidrógeno Verde en sí, se le llama verde porque proviene de fuente de energía renovable, y obviamente que el interés de generar Hidrógeno Ver-de en diferentes procesos de energía renovable viene para contrarrestar todo lo que son los efectos del cambio climático. Son varios los países y empresas que están explorando descarbonizar las distintas industrias, y un poco eso es lo que se da en esta reunión que tuvimos con gente en Río Negro (Provincia de Argentina).

El hidrógeno en sí surge como alternativa para la industria porque es una de las maneras que tenemos de almacenar energía renovable. Históricamente, el almacenamiento de energía renovable no era posible. Por ejemplo, en una represa como la de Salto Grande nosotros almacenamos agua del lado del lago, pero llega un momento que es imposible. Una vez que el agua pasa por la represa, sea por el vertedero o por la turbina, la energía se genera y se usa instantáneamente. Se traslada por la red, y UTE, en este caso, o del lado argentino, la toma. Por lo tanto, no había otro uso o herramienta. En cambio, cuan-do tenés excedente, por ejemplo, como estos días que habrá visto que el río ha estado más alto, ha sido por la razón que no se ha estado tomando energía del lado uruguayo, porque UTE tenía de sobra tanto eólica como solar, ahí tendríamos la posibilidad de poder usar los famosos excedentes de energía, de transformarla en hidrógeno, y de alguna manera almacenar energía.

Se usan diferentes vehículos para almacenar esa energía, y uno de los casos más comunes, sobre todo lo que más se ha estudiado, es a través del amoníaco. Si el hidrógeno se vehiculiza con amoníaco, se puede almacenar o también trasladar. Quizás que lo más difícil o sensible del hidrógeno es el tema del traslado. El amoníaco es un componente bastan-te sensible al movimien vibraciones, es bastante complejo trasladarlo, por lo tanto, siempre lo más cerca-no a los puertos que se pue-da estar es lo mejor, porque la realidad es que nosotros hoy como país o Argentina también, no tenemos la tec-nología como para ser utilizadores de hidrógeno.

El hidrógeno se está pensando directamente para Europa, todos sabemos la situación que está teniendo con el tema de la crisis energética, todo lo que pasó con el COVID, lo que pasa ahora con la guerra en Ucrania, ha acelerado mucho esa necesidad. Es por eso que esta gente de Río Negro tiene un montón de estudios de pre factibilidad de la posibilidad de instalar infraestructura para la energía eólica por el viento pampero, que no hay

que ser ningún erudito para darse cuenta que son los mejores vientos del mundo, y hay interés de una empre-sa australiana (Fortescue Metals Group), que en realidad su matriz productiva se basa en la minería, pero justamente en ese deseo de descarbonizar la industria, están pensando en una inversión de 8.400 millones de dólares, generando 15 mil puestos de trabajo directos y hasta de 50 mil indirectos.

Así que el Hidrógeno Verde de por sí es una de las energía del futuro, fundamental para descarbonizar la estructura productiva, con un impacto bastante positivo en lo que tiene que ver con la lucha del cambio climático. Creo que tenemos una oportunidad como Cono Sur, es un poco pensar, de alguna manera, al Uruguay, a Argentina, a Chile, como futuros proveedores de esta fuente de energía.

¿Cómo surge el contacto con Salto Grande?

Esta gente de Río Negro se acerca a nosotros, primero porque es sabido que a nivel mundial la energía hidroeléctrica es bastante más barata y accesible que el resto de las energías renovables, sobre todo por-que las hidroeléctricas ya existen desde hace tiempo y sus inversiones ya están licuadas, por eso se trata de una energía bastante barata. En Salto Grande solemos recibir a muchas empresas, de alguna manera, gobierno provincial en este caso, que tiene la voluntad de expandirse en este tema. Así fue que llegó esta gente del gobierno de Río Negro a charlar con nosotros para ver en qué situación estábamos, cómo estábamos viendo el tema del hidrógeno, si Salto Grande tenía la potencialidad de generarlo, si lo podíamos utilizar. Los argentinos nos decían que les cuesta mucho la situación actual que está viviendo su país desde el punto de vista de la situación política que obviamente genera un poco de inestabilidad y es algo que este tipo de empresas observa también. Por eso, primero esta empresa australiana está esperando que haya una ley de hidrógeno, has-ta que no esté, no piensan hacer la inversión por no tener seguridad.

El estudio de prefactibilidad de esta empresa, ¿fue para instalarse en Río Negro de Argentina y no en Uruguay?

Si bien ellos ven a Uruguay como una posibilidad, la verdad es que nosotros no hemos tenido contacto con ellos todavía, pero ellos par-ten de la base de los vientos pamperos que son los mejores del mundo. Entonces planean un parque eólico gigante porque el gobierno le daría la posibilidad de instalarse en territorio provincial, y aparte tienen la idea de poner una planta de hidrógeno sobre el océano Atlántico, por lo que utilizarían agua salada, se haría el proceso de sacarle la sal, y a partir de esa agua dulce se generaría el hidrógeno, y al estar sobre el océano, ya saldría directo de ahí para exportación.

Uruguay también tiene grandes oportunidades con el hidrógeno, sobre todo porque somos un país con una matriz energética que suele ser en un 90% energía renovable. Por lo tanto, oja-lá nunca seamos consumi- dores de hidrógeno, pero sí productores. Es algo que se le llama el “oro verde”, por-que hay mucho potencial de exportarlo a Europa. Por eso, el Ministerio de Indus-tria viene avanzando, tiene una hoja de ruta bien con- creta, incluso a fines de mes hay un encuentro en Países Bajos sobre hidrógeno del que participará el Ministerio de Industria junto a ANCAP, UTE. Nosotros hicimos una gestión para que un funcio-nario de Salto Grande vaya también, que es Ignacio Texeira, uno de los ingenie- ros más importantes que tenemos en Salto Grande, y él estará acompañando esta comitiva, no porque noso- tros tengamos tomada la decisión directa sobre qué es lo que se puede hacer con el hidrógeno, pero sí porque queremos ser de alguna ma-nera un vínculo y colaborar en todo lo que el gobierno plantee sobre el hidrógeno, porque tenemos algo de lo que hoy carece Argentina, estabilidad y creencia en las políticas públicas. Gobierne quien gobierne, Uruguay es un país que respeta las ins- tituciones, es un país serio.

Para que podamos entender un poco más, ¿cómo se usaría esa energía del hidrógeno