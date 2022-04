El Handball de River y Aldana Ferrao,….una más con la celeste de Uruguay!

Son dos: Luz Marín y Alexandra Bandelli. Actúan en función de coordinadoras del Handball en River Plate. El proyecto nació hace cuatro años y con el paso de las temporadas, fue cimentando la raíz, para que la proyección se volviese constancia o parte misma de una realidad que gratifica. No por nada suma en Femenino, categorías en Sub 16 (clave aporte del Profesor Simón Ibarra), Sub 19, y se va alumbrando la categoría de mayores. En este último caso, unas siete jugadoras sobre la base de esa edad, pero que también se complementan con quienes llegan desde la categoría Sub 19.A su vez un aspecto que no es menor y que LUZ MARÍN puntualiza en EL PUEBLO: la aparición del Handball masculino en categoría Sub 19. Se trata de un período de encauce, de gradual fortalecimiento, pero a la cuenta de una disciplina que la Comisión Directiva de River Plate avala sin más trámite.Después de todo, unas 20 deportistas por categoría. River Plate aviva un área sin antecedentes en el club y el club va sabiendo de proyecciones.

ELLAS, LAS CUATRO Un total de cuatro jugadoras fueron convocadas desde Montevideo, para integrar la preselección uruguaya de juveniles. Se trataba en estos casos de Malena Cháves, Victoria Cavalheiro, Arianna Martínez y Aldana Ferrao. Tras el banco de pruebas que no faltó, la nominación definitiva para recaer en ALDANA FERRAO (16 años), que se suma al plantel celeste que jugará el torneo de Centro Sur Americano, clasificatorio para el Campeonato Mundial de la categoría y que incluye en esta escala previa, a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Aldana será una más como parte integral de esa ilusión. LOS DOS EN EL CASO NUESTRO No parece ser el Handball en Salto, un deporte en expansión, de esos capaces de masificarse. Por lo menos por ahora. A tal punto que en nuestro medio, se incluyen dos equipos: River Plate y Salto Handball, «por lo tanto no tenemos una Liga Salteña de este deporte», en el apunte de Luz Marín, «por lo que integramos una Liga Norte en extensión. En ese torneo se muestra River y la aspiración que siempre alentamos».El 24 de este mes en tanto, «jugamos en Rivera la Copa de Campeonas, con las tres categorías consagradas el año pasado: Sub 16 femeninio, Sub 19 femenino y masculino».El Handball de River. Ya lejano a aquel punto de partida, cuatro años atrás.Desde quienes en la cancha de las decisiones, van entonando este tiempo de acentuada inserción y búsqueda. Mientras la citación de Aldana Ferrao, hace a la motivación colectiva y al mismísimo orgullo, tan deportivo….como humano.