El grupo “Acción País-Salto” colocó cartelería en la ciudad en apoyo a la Transformación Educativa que impulsa Robert Silva

A no pocos salteños llamó la atención encontrarse días pasados, con muchas esquinas de la ciudad luciendo cartelería en apoyo a la Transformación Educativa que está llevando a cabo el gobierno. “SÍ a la Transformación Educativa”, “Para que los que menos tienen, tengan más oportunidades”, son algunas de las leyendas que pueden leerse.

La iniciativa fue del grupo “Acción País-Salto”, perteneciente al Partido Colorado, liderado por Marcelo Malaquina e integrado en su mayoría por jóvenes. Precisamente con Malaquina conversó EL PUEBLO, y aquí lo medular de lo expresado: “Este grupo, que se formó para las elecciones de jóvenes del 5 de noviembre, ahora decidió dar un respaldo a Robert Silva como figura y como Presidente de ANEP, pero también a esta Transformación Educativa porque entendemos que en gran medida el futuro del país pasa por ello. Hoy lamentablemente tenemos una de las peores educaciones en Latinoamericana, no lo decimos nosotros, lo dicen los números, cuando la Educación en este país y sobre todo la Educación Pública siempre fue ejemplo, la verdad que hoy en día hay una diferencia abismal, no solamente respecto a otros países de Latinoamérica sino también respecto a la gente que más tiene y la que menos tiene. Entonces nuestro mensaje apunta a decidirle Sí a esta Transformación para que quienes menos tienen tengan más oportunidades”.

Consultado sobre qué repercusiones tuvo la acción de colocar carteles en diferentes puntos de la ciudad respondió que “por suerte tuvo repercusiones tanto en Salto como a nivel nacional. Tuve una charla personal bastante extensa con Robert Silva, tambien con Virginia Cáceres, que es Secretaria General de ANEP. Me llamaron para agradecer pero también para mostrar que este tipo de cosas hacen bien porque vemos bastante solo a Robert Silva y su equipo, y esto puede ser un puntapié para que más gente se anime a hacer cosas iguales, similares o distintas pero que demuestren su apoyo públicamente a esta Transformación Educativa, ya que entendemos y sabemos que Fenapes y los gremios de docentes y estudiantes han tenido una postura bastante contraria a todo esto y se manifiestan asiduamente. Entonces entendemos que el respaldo puede ser muy positivo…Por otra parte lo vemos como algo bueno en el sentido que con actividades como esta se mantiene el grupo unido y militante…”.

FACUNDO ESTECHE: “LA EDUCACIÓN SUFRE DE MUCHOS PROBLEMAS”

Facundo Esteche, joven estudiante de Derecho, también habló con EL PUEBLO y subrayó que la transformación “es un tema muy importante para el país, para la educación y por lo tanto, fundamentalmente, para los jóvenes, que son los que están o deberían estar en el sistema educativo…”. Recordó el insulto que el ex Presidente Mujica lanzó alguna vez hacia los sindicatos de la Educación, pero dijo que “el problema no son los gremios, no hay que enfocarse en ellos, los gremios son los gremios y hay que respetarlos, como ellos también deben respetar a las autoridades. Más allá de eso la educación sufre de muchos problemas que las cifras nos demuestran…No se da la movilidad ascendente que tanto queremos; no está siendo el vehículo que permita ascender socialmente para alcanzar determinadas metas; no es lindo ver la posición de Uruguay en América…”. Agregó que la Transformación que está en marcha “si bien es compleja, se entiende”, y destacó especialmente que “precisamos preparar a los jóvenes para el mundo de hoy y del futuro”.