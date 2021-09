Fue un impacto directo al mentón. En menos de 10 minutos, Salto perdiendo 2 a 0.

¿Cómo explicar tanto desnivel?

Porque en definitiva, a Huracán del Paso de la Arena lo sustentó el mérito de asociarse en cada partida, pero con un jugador clave siempre: Henry Giménez, el exRiver Plate de Montevideo y equipos del exterior.

La sorpresa de un Huracán respondiendo desde la circulación estética. El respeto por la pelota. Hasta que en los 6′ el equipo llegó vendiendo boletines a terreno «naranjero», y Diego Cordero enseñó el camino del gol.

Del espacio disponible primero al chutazo después, sin que Jorge Fleitas reaccionara. ¿Cómo reaccionar ante semejante misilazo?.

Tres minutos después, cuando el desborde se produce y la diagonal llega, con Sabaño llevándose expreso la pierna del rival.

Del penal al gol, que Sarraute facturó para el 2 a 0.

Al fin de cuentas, ¿cómo se recompone la vertical de un equipo caído?

Porque el Salto de los primeros minutos, fue la expresión de quien resignó polos de oposición, con ese mando a favor de Huracán. A Salto lo despertó el descuento de Federico Pereira pisando los 20 minutos y mucho más cuando a los 33′, Braian Albín sin dejarla estacionar, le entró duro y letal. La bomba se descargó contra las piolas. El 2 a 2 que fue postergando el arranque sin luces o la lejanía del no poder. Y está bien que haya que apelar a cuestiones tácticas, pero mucho más allá de ese valor, el grito de la rebeldía que asomó. Por eso al cabo del partido, el «Coqui» Burutarán admitió con franqueza, las razones apegadas al corazón. Pero no fue todo energía temperamental, porque Salto se relanzó como expresión colectiva. Sacudió la melena y hasta alcanzó imperio territorial.

La transformación del equipo, desde lo anímico, pero también el giro de tuerca, para distanciarle las líneas al rival. Para no ofrecerle la chance de protagonismo. Huracán la fue perdiendo.



LA DIFERENCIA NUMÉRICA, LA DIFERENCIA QUE NO FUE

Cuando se moría el primer tiempo, Braian Albín se excedió y le entró duro a Gabriel Botta. El volante se fue lesionado y el «Rata» vio la roja. El hecho es que Braian fue de los claves, para ir inclinando la historia, no solo desde su veta constructora, sino la certeza misma a la hora de resolver, como en el empate. Sin embargo, el Salto del segundo tiempo, no padeció la diferencia numérica. Huracán no la hizo valer y recién a los 15′ de la recta final, Rocha mandó un remate que le sacó moretones al larguero. Fue el único rescate ofensivo, de un equipo que se quedó vacío de respuesta. En soledad. Expuesto a desniveles de producción individual, a tal punto que el funcionamiento se fue apagando. Las variantes que fue metiendo el «Coqui» Burutarán. Una manera de inyectarle renovación a la búsqueda.

Hasta que en los 30′, el tiempo del contragolpe, con Bruno Camargo lanzado a velocidad. La habilitación fue de cirujano y el artiguense hizo valer la certeza a la hora del acto final. El 3 a 2. El definitivo.



LA CUESTIÓN «NARANJA»

Salto pasó de la duda inicial a ese querer colectivo, más allá de las imperfecciones. La rebeldía produjo su mandamiento. Esquivó el suspenso, porque Salto fue transmitiendo convicción, por el propio peso de su lenguaje: potenciar la reserva espiritual, para que ningún trámite le acallara el fin de ser y encontrar.

Con la rebeldía no se juega, cuando grita a los cuatro vientos que no le faltan razones.

La tarde del 3 a 2. Había que subir la cuesta y subió.

De 12 puntos jugados, los 10 alcanzados. 10 goles en los últimos tres partidos. El Salto creíble también pasa por la matemática. La matemática no juega a las escondidas ni trampea. Este Salto: tampoco. Por eso que debió ser, para terminar siendo. Cuestión «naranja». Cuestión de futuro. Cuestión de ser. Y Salto, lo es. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-